Charmant und lässig - ein Retro-Album mit besonderen Vibes

T.REX, die NEW YORK DOLLS und auch MANDO DIAO dürften zu den Dauergästen im Plattenspieler von ROMANO NERVOSO gehören. Der selbst ernannte King des Spaghetti Rock hat mit "I Don't Trust Anybody Who Doesn't Like Rock 'n' Roll" zwar ein Album eingetütet, bei dem die Klischees nicht zu kurz kommen, aber eben auch eines, bei dem die beschwingten Grooves genauso ins Blut gehen wie die gelegentlich punkigen Rotzrock-Geschichten, die der mittlerweile hierzulande ansässige Musiker von Zeit zu Zeit erzählt. Und der schöne Nebenefekt: Dieses Album ist so angenehm unlaunisch, dass man sich von der positiven Attitüde selbst dann mitreißen lassen wird, wenn man nicht gerade in Stimmung ist - und genau das ist eine Menge wert!



Davon abgesehen ist "I Don't Trust Anybody Who Doesn't Like Rock 'n' Roll" ein echter Hookline-Sammler. Die Songs sind einprägsam, nicht penetrant, sondern auf eine ganz sympathische Art und Weise, die vor allem Liebhaber von 70's-angefassten Retro-Aufnahmen sofort packen sollte. Es ist gerade so, als würde der Bud Spencer-Soundtrack mit einer Menge Rock & Roll gepusht werden, ohne dass dabei pathetische Inhalte bemüht werden müssten. Nein, diese elf Songs sind authentisch, sie haben diesen ganz besonderen Charme, und vor allem sind sie trotz einer allgemein doch eher verhaltenen Tempoeinstufung schweißtreibend genug, um den Bierkonsum in so manchem Club rapide ansteigen zu lassen. Da ROMANO NERVOSO aber derzeit nicht auf Tour ist, muss man sich aktuell mit dem Studioalbum begnügen. Doch auch hier wird eine wirklich tolle Show garantiert, die man nicht nur als Fan oben genannter Acts buchen sollte, sondern auch als grundsätzlich Retro-interessierter Rock & Roller. An Spaß wird es dann nicht mangeln - veersprochen!



Anspieltipps: Sex, Drugs, Rock 'n' Roll & Dolce Vita, American Dream, Blues Is The Teacher