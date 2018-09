An Asphyxiating Embrace

An Asphyxiating Embrace

In den Dreck - gerne auch auf Umwegen!

NEUROSIS-Wahnsinn oder heroische HIGH ON FIRE-Post-Metal-Rhetorik? KYLESA-Sounds mit Stoner-Faible oder vielleicht doch verquere Hardcore-Sounds im BLACK TUSK-Modus? Bei den norwegischen Raubeinen von RONGEUR kann man im Prinzip alle Möglichkeiten gelten lassen, muss allerdings einschränken, dass die Band nicht ganz so intensiv unterwegs ist wie die genannten Kollegen. Dies liegt mitunter daran, dass auf "An Asphyxiating Embrace", dem neuen Album des frisch gegründeten Trios, noch eine Menge Unordnung herrscht und die Band erst einmal damit beschäftigt ist, die zahlreichen Zutaten passend zu sortieren. Doch kommt Zeit, kommt Rat - und schließlich auch der Durchbruch beim Hörer.

Denn dieses Album ist extrem sperrig. Ein räudiges Biest, das sich nicht zähmen lassen möchte, das seine eigenen Wege geht und gerne auch mal vom Kurs abkommt, um zu polarisieren. Aber es ist auch ein minimal angeproggtes Post-Metal-Event, das seinen Sludge-Kern gerne mal hergibt, um mit unkonventionellen Grooves und schrägen Taktwechseln die Provokation zu suchen. Man muss lernen, "An Asphyxiating Embrace" zu nehmen und die Songs zu durchdringen, und es wäre nicht verwunderlich, wenn der eine oder andere hier schon aufgeben möchte. Denn die Belohnung ist nicht ganz so fett wie beispielsweise bei NEUROSIS und den anhängigen Nebenprojekten, weil es sie nicht gibt, die übergeordneten Highlights. Stattdessen gibt es eine riesige Palette interessanter Riffs, brachialen Rotz in allen Ecken und eine authentische, raue und packende Performance, die auch mal kompensieren kann, dass Hymnen und Hits (noch) nicht zum Repertoire von RONGEUR gehören. Aber das muss es auch nicht zwingend!

Anspieltipps: Wellpisser, The Weight Of Guilt