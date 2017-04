Eigenwilliger Death-Metal-Sound aus dem Süden Hessens.

ROOTS OF EVIL ist der Name einer relativ jungen Death-Metal-Combo aus Südhessen, die dieser Tage in Eigenregie ihr erstes Demo aufgenommen hat. Die Band ist erst seit zwei Jahren aktiv, hat schon einiges an Bühnenerfahrung, kann sich auf dem ersten Release allerdings noch nicht in jener Form präsentieren, die für weitere Fortschritte erforderlich wäre.

Kritisch an "Spark Of Evil" ist vor allem der Gesang zu betrachten. Frontmann Eddy bekommt die tiefen Growls nicht hin und weicht immr wieder auf klassisches Thrash-Shouting aus, was den fünf Stücken schließlich einiges an Brutalität nimmt. Die Gitrarrenarbeit ist nämlich ordentlich, die Songideen ebenfalls abseits der üblichen Norm, und auch für den sphärischen Teil hat ROOTS OF UNREST in einer Nummer wie 'Mothtrap' einiges getan, so dass mangelnde Spannung auch nicht beklagt werden kann. Was aber einfach nicht schönzureden ist, ist die eigenwillige Vokaldarbietung, an der "Spark Of Evil" teilweise kollabiert. Es ist nicht einmal fehlende Entschlossenheeit oder dergleichen, doch in der Gesamtbetrachtung sind die Instrumentaldarbietung und der Gesang zwei völlig konträren Abläufen untergliedert, die irgendwie nicht zusammenfinden wollen.

Insofern: Musikalisch ist "Spark Of Evil" durchaus akzeptabel, aufgrund der genannten Defizite aber noch stark ausbaufähig.