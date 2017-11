ROSE TATTOO live geht einfach IMMER!

Die zeitlose Relevanz ihrer Songs wusste die australischen Legende im Sommer in Balingen eindrucksvoll unter Beweis zu stellen. Nicht minder imposant ist aber auch das ungebrochene Interesse an der Band selbst, schließlich sorgte ROSE TATTOO für die wohl lautstärksten Publikumsreaktionen während des gesamten "Bang Your Head"-Festivals.



Zu Recht, denn die Rahmenbedingungen waren vom Feinsten, die Band wusste ausnahmslos Klassiker aufzuwarten und was die Themen Einsatzbereitschaft, Spaß an der Arbeit und Hingabe betrifft, hat die Formation mit Angry Anderson sowieso ein Paradebeispiel zu bieten.



Davon lebte ROSE TATTOO immer schon, nachzuvollziehen einmal mehr an Hand der neuen Live-Scheibe der Band. Für die hat man tief in den Archiven gewühlt und den Mitschnitt eines Auftritts im "Bombay Bicycle Club" in Brunswick (einem Vorort von Melbourne) ans Tageslicht befördert.



Die Aufnahmen kommen überraschend druckvoll und transparent, aber dennoch roh und unverfälscht (dermaßen schräge Backing Vocals, wie sie etwa in 'We Can’t Be Beaten' zu hören sind, würde sich wohl kaum jemand zu veröffentlichen wagen, der aktuelle Gigs für eine Live-Scheibe aufgezeichnet hat) rüber und lassen keinen Zweifel daran aufkommen, weshalb die Formation (zu der zum damaligen Zeitpunkt neben Angry Anderson die Gitarristen Pete Wells und Rob Riley, Bassist Geordie Leach und Drum-Legende Dallas "Digger" Royall zählten) seit Dekaden schon mit zu den ganz großen Namen der Aussie-Rockmusik-Szene zählt.



Die 14 Tracks umfassende Setlist beinhaltet neben unsterblichen ROSE TATTOO-Klassikern wie 'Bad Boy For Love', 'Assault & Battery', 'The Butcher And Fast Eddie' (immer wieder ein Erlebnis, dieser brutale, unter die Haut gehende Blues!), 'Rock And Roll Outlaw' und dem grandios intonierten Finale 'Scarred For Life' auch bei uns nicht ganz so bekannte, keineswegs aber weniger intensive Gassenhauer vom Schlage 'One Of The Boys', 'Revenge' oder 'Branded' und würde in dieser Form auch heute noch, also ganze 35 Jahr später, für beste Stimmung in jeder Konzerthalle sorgen.



Kurzum, ein für Fans absolut unverzichtbares Teil! Und obendrein eines, das wahrlich Hoffnung macht, die Band würde ihr Vorhaben, in Bälde wieder bei uns zu touren und ein neues Studioalbum startklar machen zu wollen, tatsächlich in absehbarer Zeit umsetzen.