Der Soundtrack eines noch nicht identifizierten Klassikers!

AUGUST ROSENBAUM hat bereits den Filmscore komponiert, den passenden Streifen dazu aber noch nicht gefunden. Der versierte Songwriter hat bereits in frühester Kindheit einige abgefahrene Ideen, die er umgehend auch am Klavier verwirklichte, galt in seiner dänischen Heimat als musikalisches Wunderkind, profitierte in seiner weiteren Entwicklung aber vor allem davon, dass man ihm keine durchweg klassische Ausbildung schenkte.



Insofern ist auch beinahe selbsterklärend, warum Rosenbaum auf seinem neuen Album mit einer fast schon brutalen Lässigkeit gegen den Strom schwimmt, entspannte Ambient-Collagen aus dem Ärmel schüttelt, den Soundtrack zu einer eigenwilligen Produktion im Noir-Stil erstellt und dabei auch gerne mal in die 70's schaut, in denen die cineastischen Begleitkompositionen einen ganz anderen Ton angenommen haben. Einen Song wie 'Belmondo' würde man sich zwar nicht zu den Actionreißern der französischen Schauspielerlegende vorstellen wollen, wohl jedoch als relaxtes Fadeout zu einer dramatischen Szene mit dem gleichnamigen Akteur.



'Emo' und 'Credo' wiederum würden jedem Score etwas Psychedelisches und gleichzeitig Bleibendes verpassen, so eindringlich sind hier die Arrangements, so sanft die Streicherpassagen und so perfekt die dezente Elektronik, die jederzeit mitschwingt. Und dies sind wohlgemerkt nur Ausschnitte eines unfassbar chilligen, gleichzeitig aber auch enorm experimentellen Albums, für dessen Noten sich jeder Independent-Filmemacher sicherlich eine Hand abhacken lassen würde - also im übertragenen Sinne. Denn "Vista" ist die ganz hohe Kunst, ein wunderschöner, nicht immer leicht zugänglicher Soundtrack eines Künstlers, der durchaus das Potenzial hat, musikalisch Grenzen zu verschieben. Und mit diesen 13 Songs macht er in dieser Sache auch gleich den Anfang. Ein echtes Erlebnis!



Anspieltipps: Belmondo, Credo, Killer