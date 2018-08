Leichte Kost, vielschichtig verpackt!

Easy Listening muss nicht zwingend die Umschreibung für die pure Mainstream-Attitüde eines Komponisten sein. Jeff Rosenstock schreibt zwar vorwiegend Nummern, die in so mancher Independent-Radiostation Anklang finden dürften, jedoch geht es ihm weniger um den schnellen Hit als viel mehr um die positive Energie und die noch positivere Ausstrahlung seines Materials. So auch auf "Post", dem Nachfolger des 2016 abgefeierten "Worry".

Rosenstock lässt sich auch diesmal nicht musikalisch eingrenzen und bringt von typischen Indie-Stücken über leicht poppige Punk-Rocker bis hin zu groovigen Alternative-Nummern mit Neo-Grunge-Prägung erst einmal alles auf die Tapete, was ihn in den vergangenen Jahr(zehnt)en beeinflusst hat. Da ist er in 'TV Stars' noch nah an BILLY TALENT dran, wandert in 'All This Useless Energy' kurzzeitig in den Popbereich ab, ehrt aber auch Künstler wie Eric Clapton, wenn er in '9-10' einfach das Feeling und seine Gitarre sprechen lässt. Mit dem abschließenden 'Let Them Win' gibt es schließlich noch eine kleine Hommage an SILVERCHAIR, zumindest wenn es um die Dynamik des Songs geht - ganz großer Sport im Übrigen!

Und eine große Sache, das ist auch dieses neue Album. Jeff Rosenstock veröffentlicht hier zehn unkomplizierte, aber trotzdem vielschichtige Kompositionen, die einerseits leicht zugänglich sind, sich andererseits aber auch nicht verbrauchen. Easy Listening also, nur eben nicht mit dem Effekt, dass der Eindruck entsteht, das alles schon tausendmal gehört zu haaben. Gut gemacht!

Anspieltipps: Let Them Win, TV Stars, Melba