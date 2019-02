Später aber gelungener Einstand!

Es war einmal in Hannover, da existierte zwischen 1984 und 1989 ein Quartett namens ROSY VISTA, die erste Frauen-Hardrock-Formation Deutschlands überhaupt. Man veröffentlichte eine EP und zwei Singles und spielte unter anderem mit Größen wie URIAH HEEP, JOE COCKER, MANFRED MANN´S EARTHBAND oder MÖTLEY CRÜE. Für ein ganzes Album hat es damals aber nicht mehr gereicht, denn nach den fünf Jahren war dann leider auch schon wieder Schluss. Jetzt haben sich Dreiviertel der damaligen Besetzung wiedervereinigt und bringen nach 35 Jahren endlich das Debüt heraus, wirklich unglaublich!



Für "Unbelievable" wurden die fünf Songs der EP nochmals neu aufgenommen, sechs neue Stücke komponiert und noch eine Coverversion dazu gepackt. Frontlady Andrea Schwarz besitzt eine richtig schöne Rockröhre mit dem notwendigen Gefühl in der Stimme, um nicht nur bei den rockigen Stücken, sondern auch bei ruhigeren Songs, wie der coolen Ballade 'Too Much Feeling', Akzente zu setzen, in der übrigens auch Gitarristin Anca Graterol mit einem wundervollen Solo brilliert. Handwerklich lassen die vier Rockladies sowieso nichts anbrennen. Das ist mit viel Leidenschaft vorgetragener Hard Rock der alten Schule. Und eben diese hörbare Leidenschaft hebt auch die eine oder andere eher durchschnittliche Nummer auf ein höheres Level. Da verzeiht man dann auch gerne die Coverversion des inzwischen zu Tode genudelten STEPPENWOLF Hits 'Born To Be Wild', die ich jetzt persönlich nicht unbedingt gebraucht hätte.



"Unbelievable" ist ein mehr als ordentliches Debüt geworden, auf das man bei ROSY VISTA zu Recht Stolz sein kann. Fans von GIRLSCHOOL, LITA FORD oder auch JOAN JETT sollten da auf jeden Fall mal reinhören, es könnte, nein es sollte sogar gefallen.



Anbspieltipps: Crazy, Too Much Feeling, Rockin’ Through The Night