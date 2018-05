Ausgereift im siebten Jahr.

Nicht immer muss es negativ behaftet sein, das verflixte siebte Jahr: Denn sieben Jahre nach "Blood Diamond Romance" kehrt ROTERFELD auf die Bild- und Tanzfläche zurück. "Hamlet At Sunset", das neue Album der Österreicher, klingt dabei nicht nur nach einem fruchtigen Cocktail für die warme Jahreszeit - der Langspieler könnte sich durchaus zu einem heißen Tipp für den Festivalsommer der Schwarzen Szene entwickeln. Beschwingt und lässig präsentiert sich so etwa die erste Single-Auskopplung 'Bring Your Own Star To Life', die mit dynamischen Electrofadings ebenso aufwartet wie mit rockig-rotzigen Gitarren.



Doch nicht nur musikalisch zeigt ROTERFELD die Wandelbarkeit der Dark-Rockband mit getragenen Stücken wie 'I Want More' oder dem düster-verführerischen 'Black Blood', in dem Aarons dunkle Stimme besonders ausdrucksvoll zum Tragen kommt. Auch der einzige deutsche Titel von "Hamlet At Sunset" betont mit leicht hymnisch-melancholischer Ader eine weitere Nuance des ROTERFELDschen Schaffens.



Am besten fährt man mit dem Album der Jungs tatsächlich wie mit einem Sommercocktail: Einfach die Augen schließen, sich zurücklehnen und das dichte, ausgereifte Bouquet genießen. Das Warten hat sich in diesem Fall voll und ganz gelohnt!