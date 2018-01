Quiet Little Place Called The Inside

Quiet Little Place Called The Inside

Viele Emotionen und ein bisschen Mainstream

Leichtfüßige Songs waren schon immer das A und O für den erfahrenen Songwriter ROTHACHER. Als variabler Jazz-Gitarrist durch die Ausbildung gegangen, hat der gute Herr in den vergangenen 30 Jahren mit allen Facetten der Independent-Welt herumexperimentiert, am Ende jedoch erkannt, dass leicht zugängliche, emotionale Kompositionen sein Steckenpferd sind. Nachdem er sich schließlich selbständig gemacht und den Bandkontext fürs erste auf Eis gelegt hat, scheint ROTHACHER noch eine Spur befreiter bei der Sache zu sein. Das erste Album der gleichnamigen Band ist der Beweis dafür, dass Unabhängigkeit und die angesprochene Leichtigkeit einander zwingend bedingen, wollen sie klangtechnisch authentisch bleiben. Und dennoch ist auf "Quiet Little Place Called The Inside" nicht alles perfekt, was der Gitarrist und Multiinstrumentalist anpackt.

Gerade die ziemlich Mainstream-lastigen und zugleich sehr konventionelle Songs sind auf lange Sicht nämlich austauschbar. Beeinflusst von Künstlern wie Dave Matthews und Tom Petty versucht er in Stücken wie 'Lonely Man' und 'Down And Out', simple Songstrukturen zu generieren, gleichzeitig aber auch einen gewissen Anspruch aufrechtzuerhalten, was letztendlich aber eben deshalb nicht gelingt, weil die Easy-Listening-Maschinerie im Hause ROTHACHER keine fordernden Arrangements vorsieht. Die Tracks sind nett und brav, das auf jeden Fall, aber sie huschen relativ spurlos am Ohr vorbei, weil sie genauso gut im Fahrstuhl oder zwischen den Nachrichtensendungen im Autoradio laufen könnten.

Viel besser gefallen indes die Nummern, bei denen ROTHACHER tiefer in sich geht und mit den Emotionen spielt. Balladen wie das abschließende 'Love Letter' und das starke 'Never Gonna Be' sind der Stoff, mit dem der Musiker sich auszeichnen kann, weil sie ohne Kitsch und Pomp unter die Haut gehen und gleichzeitig von wunderschönen Akustikgitarren getragen werden. Natürlich kann man keine ganze Platte damit füllen, doch Fakt ist nun einmal, dass ROTHACHER in solchen Augenblicken den meisten Applaus verdient.

Alles in allem ist "Quiet Little Place Called The Inside" daher auch ein wirklich ordentliches Werk geworden, das hier und dort vielleicht zu sehr die Masse bedienen möchte, musikalisch aber nur dann Angriffsfläche bietet, wenn die simple Schematik zu konstruiert erscheint. Da dies aber nur selten geschieht, geht der Daumen klar nach oben!

Anspieltipps: Love Letter, Never Gonna Be