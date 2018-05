Gute Ansätze, aber noch reichlich Luft nach oben!

Es ist ganz offensichtlich, dass eine rumänische Band einen steinigen Weg vor sich hat, sollte sie ernsthaft versuchen, auf internationalem Terrain Fuß zu fassen. Trotz digitaler Verstärkung ist die Medienpräsenz jenseits des einstigen eisernen Vorhangs ziemlich reduziert, und es bedarf schon besonderer Talente, um in den Genuss eines Vertriebsnetzwerks zu geraten, das einen auch wirklich vorwärts bringt. Die Musiker von ROTHEADS haben allen Widrigkeiten zum Trotz dennoch das Business-Abenteuer gestartet und sich dabei mindestens drei Jahrzehnte zurückgebeamt. Getrieben von den rauen Vorgaben solcher Acts wie AUTOPSY und ASPHYX hat die Kapelle aus Bukarest einen recht finsteren Mix aus allerhand Old-School-Bausteinen zusammengestellt, dessen oberste Prämisse dann auch tatsächlich die Demonstration traditioneller Werte ist. Und das wird Fans der beiden oben angeführten Acts sicher freuen - wenn auch nur für beschränkte Zeit.



Denn je weiter man sich in den Kontext des neuen Albums hineindenkt, desto größer wird die Zahl der Puzzlestücke, die sich nicht harmonisch ins Gesamtgefüge einpassen lassen. So ist das zehnminütige 'The Mad Oracle Of Seweropolis' als tragende Säule des Albums in der Tat die schwächste Nummer, die mit ihrem lieblosen Rifffing genau die Antithese dessen darstellt, was die ROTHEADS eigentlich ausstrahlen wollen. Und auch das leicht vertrackte 'Rats In The Walls' kommt nicht wirklich in Wallung, wenngleich der etwas aggressivere Unterton diesbezüglich noch so einiges kompensieren kann.



Es gibt leider immer wieder einzelne Momente auf "Sewer Fiends", in denen man feststellen muss, dass die Rumänen noch nicht ganz auf jenem Niveau angelangt sind, welches die internationale Konkurrenzfähigkeit fordert. Es gibt viele gute Ansätze und auch eine Reihe überzeugender Kompositionen, doch flächendeckend sind es noch zu viele Aussetzer, die sich die Band leistet. Old-School-Fanatiker dürfen aber natürlich trotzdem einen eigentlichen Eindruck gewinnen und starten am besten mit 'From The Glowing Goo Rise' und 'Dance Of The Vermin', den besten Tracks dieser ersten ROTHEADS-Full-Length!