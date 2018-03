Das vielleicht beste Werk von ROUGH SILK.

"Progressive Oi!-Pop" ist nicht nur der Titel des neuen Albums von ROUGH SILK, sondern auch das Genre, welches Ferdy Doernberg und seine Truppe für sich definieren.



"Progressive" steht hierbei für progessive Musik im Stile der guten alten Bands aus den 70er Jahren. "Oi!" bezeichnet die Mischung aus Metal, Punk, Hardcore, Reggae/Ska und Celtic Folk. Und "Pop" bedeutet, dass bei ROUGH SILK trotz aller Experimentierfreudigkeit der Song mit seiner Melodie und einem eingängigen Refrain im Vordergrund steht.



Und genau das erwartet einen auch auf der Scheibe. Beim Hören fühlt man sich tatsächlich immer wieder in die guten alten 70er Jahre zurückversetzt, als sich Musiker um irgendwelche Genres noch keine Gedanken machten, sondern sich einfach auf ihr Gefühl und songschreiberisches Talent verlassen haben. Am ehesten erinnert mich das, was ROUGH SILK macht, an den genialen Frank Zappa. Alllerdings sehr songdienlich, wo wir bei der "Pop" Definition wären. Denn im Gegensatz zu dem guten alten Frank, wo es schon mal etwas ausufern konnte, ist das Material auf "Progressive Oi!-Pop" äußerst eingängig.



Den Gesang teilen sich Herbert Hartmann (Drums), Anke Sobek (Bass) und Ferdy Doernberg. Alle drei sind hervorragende Sänger und sorgen beim sowieso schon sehr abwechslungsreichen Songmaterial für noch mehr Abwechslung. Dafür sorgt auch der Einsatz von Trompete, Banjo und Ukulele, Ferdy ist ja bekanntlich ein begnadeter Multiinstrumentalist. Und für den zweiten Gitarristen Mike Mandel habe ich nur lobende Worte übrig. Hier haben vier ausgezeichnete Musiker zusammen gefunden, die als Einheit die wohl beste ROUGH SILK Besetzung bilden, die es je gegeben hat. Denn nur als Einheit ist es möglich, ein solch geiles Album zu machen.



Ich war persönlich noch nie ein Freund von irgendwelchen Genres. Für mich gibt es nur gute oder weniger gute Mucke. Wichtig ist, dass sie authentisch ist und ins Ohr geht. Und dies ist auf "Progressive Oi!-Pop" alles gegeben.