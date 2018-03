Hardrock mit Gute-Laune-Effekt

Mit gute Laune und einer Menge Schwung lässt sich schon einiges ausrichten - auch wenn man sich klangtechnisch nicht allzu originell aufstellen will. Die Jungs von ROYAL GUARD sind auf dem Papier keine sonderlich spektakuläre Hardrock-Kapelle, doch das Quintett vermag ihre Sache einfach gut rüberzubringen. Und das ist schon mal eine Menge wert.

Auf ihrer neuen Scheibe sammeln die Italiener einige ansprechende Hooklines, arbeiten sich durch die gängigen Riffrock-Vorlagen und haben dabei eine Menge Feuer im Hintern, so dass auch die Performance schnell Früchte trägt. "Lights & Dreams" ist im weitesten Sinne eine etwas minimalistischere Variante der letzten drei AIRBOURNE-Scheiben, sprich nicht ganz so rotzig und auch nicht so druckvoll produziert, in Sachen Songwriting aber kaum schlechter als die Nummern der Australier. Man wünscht sich zwar hin und wieder, dass ROYAL GUARD ein bisschen mehr Rotz und Wasser schwitzen und die lebendigen Passagen etwas mehr Rock & Roll ausstrahlen würden, doch die melodischen Basics kaschieren diese Umstände weitestgehend und sorgen dafür, dass der italienische Fünfer ohne großen Rückstand ins Ziel rast.

Und daher kann man es auch kurz und schmerzlos machen: ROYAL GUARD ist eine richtig coole Band, "Lights & Dreams" ein überzeugendes Album und der Stiefelsound einmal mehr viel besser als sein Ruf. Zwischen Partylaune und Tradition ist diese Platte ein wirklich guter Kompromiss.

Anspieltipps: No Regrets, Breaking Floor