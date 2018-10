Kanadier auf dem Weg nach oben!

Die Herren mit dem ziemlich doofen Bandnamen "königlicher Stoßzahn" – was kommt als nächstes? PAUPER'S APPENDIX? NOBLE ANUS? – sind bereits seit 2014 unterwegs, aber ihre und meine Wege kreuzen sich mit dem einfallsreich betitelten Album "II" erstmals. Da hat es wohl nach dem Bandnamen keine originellen Einfälle mehr gegeben, aber es kommt ja auch auf den Inhalt an. An dieser Stelle können die Ahornblättler aber tatsächlich üppig punkten.

Das mit einem auffälligen Coverdesign versehene Werk sortiert sich sofort in die Alternative-Metal-Schublade ein und fetzt mit 'First Time' kräftig los, kann dann mit der Single 'Aftermath' sogar noch einen draufsetzen. Das ist wirklich stark, der Sänger kraftvoll, die Lieder melodisch, aber aggressiv. Ein paar Einflüsse aus Classic Rock, Punk und Grunge werden auf dem Album verarbeitet und stehen den Jungen aus Edmonton gut zu Gesicht. Alle Songs sind zwischen drei und vier Minuten lang und versuchen, das Ende zu erreichen, bevor sie ihre Zeit überstrapazieren. Das gelingt auch durchgehend gut und fast jedes Lied für sich ist ein Kracher, auch wenn sich nach einigen Durchläufen herauskristallisiert, dass das Album im Mittelteil mit 'Freedom', 'Reflection' und 'Control' einen kleinen Durchhänger hat.

Gegen Ende findet man aber vor allem mit 'Northern Town' und 'Long Shot' zurück auf die Erfolgsspur und beendet ein wirklich gutes Album, dem etwas Abwechslung und vielleicht ein Schuss Originalität fehlt, um ganz oben mitmischen zu können. Aber ein Aufstiegsplatz in die erste Liga ist in Sichtweite, wenn der St0ßzahn so weitermacht, dürfen wir Einiges erwarten. Songs wie die ersten beiden und der Rausschmeißer machen "II" jetzt schon wertvoll und geben ein Versprechen für die Zukunft ab.