Guter Zweitrundumschlag

Man nehme ein wenig PARKWAY DRIVE und den früheren TRIVIUM-Sound, vermischt das Ganze mit einem ordentlichen Schuss AUGUST BURNS RED, vermengt es mit vielen WHILE SHE SLEEPS-Ansätzen und garniert die deftige Kost am Ende mit einer guten Prise AS I LAY DYING. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder die Jungs von THE ROYAL. Die kredenzen uns mit "Seven" ihr nunmehr zweites Album, das in der Metalcore-Hochzeit vor einigen Jahren sicherlich Bäume ausgerissen hätte. So macht das Album Fans und Kennern dieser Sparte sicherlich Spaß, weiß aber trotz aller Wucht, Spielfreude und Breakdowns nicht ganz so zu überraschen.



Allerlei Tempowechsel, massive Breakdowns, melodische Gitarren gepaart mit harten Riffanschlägen – das, was auf dem Vorgänger "Dreamcatchers" schon so gut funktionierte, hat auch drei Jahre später Hand und Fuß. Die Vocals passen sich dem Instrumenten-Overkill gut an und allzu viele Verschnaufpausen gibt es auch nicht. THE ROYAL haut hier mächtig auf die Kacke, hat aber zu jedem Zeitpunkt das Geschehen fest unter Kontrolle.



So machen – zumindest kurzweilig – vor allem 'Creeds And The Vultures', der coole Titeltrack und 'Wildmind' mächtig viel Spaß, auch wenn es für die Metalcore-Krone noch nicht reicht. Dafür sind die eingangs erwähnten Einflüsse noch zu stark präsent, dafür fehlt es THE ROYAL beziehungsweise "Seven" am Alleinstellungsmerkmal und dem gewissen Etwas, das die Jungs eben von den Szene-Größen absetzen kann. Doch was nicht ist, kann ja noch werden. Schließlich bietet der zweite Rundling der Amsterdamer Wüteriche schon mehr als gute, brauchbare Ansätze und kann noch größere Steine künftig eventuell sogar ins Rollen bringen, wer weiß.