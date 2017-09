Feine Melodien, nostalgische Parallelen, tolles Album!

Eigentlich sollte der Vergleich mit WEEZER den Jungs von ROZWELL KID zum Halse heraushängen. Überall, wo die Band sich bislang mit frischem Stoff vorgestellt hat, kommt die Independent-Legende wieder zur Sprache - und so ganz falsch ist diese Gegenüberstellung auch nicht. Denn auch auf "Precious Art" sind die fluffigen Gitarrensounds, die relaxte Atmosphäre und das ungezwungene, authentische Auftreten stark daran orientiert, was WEEZER in den vergangenen zwei Jahrzehnten erarbeitet hat. Ist die Daseinsberechtigung für ROZWELL KID deshalb also gefährdet?

Mitnichten, denn auf "Precious Art" steht so viel unglaublich schönes, harmonisches und auch mitreißendes Material, dass man sich am Ende nur an die positiven Effekte dieses Vergleichs klammern möchte. Frontmann Jordan Hudkins formt wunderschöne Geasngsharmonien, die gelegentlichen Ausflüge in den Pop-Punk-Sektor wirken sich sehr belebend aus, ohne dabei dem Kitsch zu verfallen, Abwechslung gehört ebenfalls zu den Stärken der jungen Combo, und auch wenn die Grenzen zur Popmusik fließend sind, ist ROZWELL KID auch diesmal als zeitgemäße Alternative-Rock-Kapelle zu entlarven, die sich vorwiegend um die schönen Gebilde der alternativen Musikkunst Gedanken macht. Von denen hat die neue Platte nämlich gleich ein ganzes Dutzend in petto, Widerhaken und fast schon romantische Verweilmomente inklusive.

Wenn man der Band vielleicht etwas vorwerfen möchte, dann könnte man sich höchstens auf den gelegentlich doch sehr glatten Sound beziehen. Doch ein wenig Politur gehört bei "Precious Art" zum Gesamtbild mit dazu, schließlich will man mehrere Genres gleichermaßen bedienen. Und so lange die Melodien ihre Schönheit bewahren und die eine oder andere Hookline für stilles Vergnügen sorgt, wird niemand meckern - schon gar nicht, wenn WEEZER zu seinem engeren Favoritenkreis gehört. Denn dort waren Ecken und Kanten eben auch nicht das Maß aller Dinge.

Anspieeltipps: Gameball, UHF On DVD, Boomerang