Endlich mal wieder Pagan-Stoff mit Eiern und Substanz

Im ersten Moment klingen diese Schotten wie der typische Reißbrett-Abriss aus der viel umschwärmten Pagan-Szene: Naturbelassene Sounds werden mit einigen heftigen Black-Metal-Eruptionen gekreuzt, es gibt Keyboards und reichlich Melodien, und bestenfalls zündet dann auch noch direkt der erste Chorus. Bei genauerer Betrachtung von "Sovereign" wendet sich dann aber das Blatt. Die Ansprüche erscheinen wesentlich größer, die Nähe zur melodieverliebten Fraktion verringert sich stetig, und im weitesten Sinne nimmt das neue RUADH-Album eine fast schon progressive Haltung an, die sich sowohl in den kontrastierenden Stimmungsbildern, vor allem aber in den vielen überraschenden Wendungen niederschlägt, die die sechs Stücke in der Folge nehmen. Der Titelsong, vor allem aber das knapp elfminütige 'Waiting' sind Pagan-Musterbeispiele, in denen sich sowohl die aggressive Kante des schwarzen Segments, als auch die Natürlichkeit der Folk-Einflüsse widerspiegelt, ohne dass das Resultat gekünstelt klingt. Mehrstimmige Gesänge tragen derweil zum Erfolg bei, kurze instrumentale Interludien sorgen für Spannung, und auch das heroische Momentum wird ansprechend, aber eben nicht übermäßig bedient - wirklich gut gemacht.

Und auch in der zweiten Albumhälfte können die Schotten vereinzelt Glanzpunkte setzen, insbesondere im epischen Meisterwerk 'We Will Rise Again', das den Genre-Mix noch einmal stärker intensiviert und mit wunderschönen Klangbildern aufwartet. Spätestens hier ist dann auch der Punkt gekommen, an dem man seine anfängliche Meinung revidiert und eingestehen muss, dass RUADH weit mehr als eine herkömmliche Konsens-Kapelle ist. Der Urgedanke der Pagan-Szene lebt ebenso auf wie die finsteren Erwartungen der Black-Metal-Gemeinschaft. Und dass "Sovereign" zuletzt auch immer wieder gegen die Konventionen arbeitet, macht das Album zusätzlich hörenswert. Von daher: Keine negative Kritik, dafür aber umso mehr Lob für diesen wirklich starken Release!

Anspieltipps: Waiting, We Will Rise Again