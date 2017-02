Die Ohnmacht der Gewohnheit.

Als die Amis von RUDE vor knapp drei Jahren ihre Debüt-LP "Soul Recall" rausgehauen haben, waren Presse und Fans voll des Lobes ob der gut gemachten Old-School-Huldigung der Nachwuchs-Deather. Vollkommen zu Recht, wie man auch hier lesen konnte. Jetzt schickt das Quartett den Nachfolger "Remnants..." in unsere Wohnzimmer, um mit jugendlicher Unschuld weiter den 90ern zu huldigen. Ebenfalls wieder bei FDA Records und mit Dan Seagrave als Cover-Künstler bewegt sich die Band auf absolut sicherem Terrain.

Jetzt könnte eigentlich exakt derselbe Text folgen, den ich über "Soul Recall" verfasst habe, weil sich schlicht und ergreifend nichts geändert hat. Die Band hat ganz bewusst an "ihren" Trademarks festgehalten und den stilistischen Rahmen nicht einen Zentimeter erweitert. Warum auch, wenn man sich im Schatten der Vorbilder so wohl fühlt und seine Sache gut macht? Bei der ebenso amtlichen wie passenden Produktion gehört nämlich auch "Remnants..." wieder auf die Einkaufszettel für die Death-Metal-Fans unter uns, die Weiterentwicklung oder Abwechslung nicht brauchen.

Ich hatte ehrlich gesagt schon irgendwo gehofft, dass man sich beim zweiten Album mit etwas mehr eigenem Charme ausstattet oder sogar progressive Elemente für sich entdeckt (wie bei der großartigen, aber leider aufgelösten Truppe MORBUS CHRON). Meine Erwartungen wurden also nicht ganz erfüllt. Wenn ich "Soul Recall" mag, höre ich eben genau diese Scheibe. Bei einer so talentierten Truppe wie RUDE wäre beim zweiten Streich mehr drin gewesen!

Anspieltipps: Interpretations Of The Ultimate Finality, Fracturing The Gates Of Truth