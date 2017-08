In der Stille liegt der Zauber.

Wenn man die letzten Alben von KARI RUESLATTEN hört, ist das eigentlich nur noch sehr, sehr bedingt im Einzugsbereich von POWERMETAL.de. Rock, Metal, Gothic? Fehlanzeige. Aber natürlich hat die Norwegerin in der Metal-Gemeinde dank ihrer Arbeit mit THE 3RD AND THE MORTAL und STORM Mitte der Neunziger auf ewig ein Stein im Brett. Das war großartige Pionierarbeit, die die treue Gemeinde immer noch zu schätzen weiß.



Das neue Album "Silence Is The Only Sound" ist nun noch einmal reduzierter als die beiden letzten Werke "Time To Tell" und "To The North". Schon der Opener 'Believer' ist eine leise, akustische Nummer, die zu 100% auf Karis wundervolle Stimme zugeschnitten ist. Im weiteren Verlauf geht es etwas dynamischer, ja stellenweise sogar ein wenig rockig zu. Das herrliche 'Gone' ist dafür ein exzellentes Beispiel und brilliert zudem mit einer sehr schönen Gesangsmelodie. Auch das mit dezenten elektronischen Schlenkern versehene 'As Evening Falls' ist solch ein angenehmer Ohrwurm und sorgt zudem für die nötige Abwechslung, ohne die Ausrichtung des Werks zu brechen.



Im Grunde ist damit schon fast alles zu "Silence Is The Only Sound" gesagt. Wer die Musik von KARI RUESLATTEN seit Alben wie "Other People's Stories" nocht verfolgt und schätzt, wird auch mit dem aktuellen Werk sehr glücklich werden. Zudem sollten Freunde von TORI AMOS, Singer/Songwriter und vielleicht auch von reduziertem Folk mit Frau am Mikro hier mal einen Hörtest machen. Die Engelsstimme von Kari dürfte viele von euch verzaubern.