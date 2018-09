Lahme Punk-Show von der iberischen Halbinsel

Wenn die selbstbeweihräuchernden Ankündigungen, "Rito Estacional" würde mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem Klassiker der spanischen Punk-Historie avancieren, wirklich ein Fünkchen Wahrheit in sich tragen, kann es um die Szene auf der iberischen Halbinsel nicht allzu gut bestellt sein. Denn um es direkt mal auf den Punkt zu bringen: Das aktuelle Werk von RUNA ist verdammt langweilig.

In den zwölf Songs treten die Musiker eigentlich permanent auf die Handbremse und schaffen es praktisch nie, ihre Einflüsse von THE DAMNED bis THE REPLACEMENTS in irgendeiner Form adäquat zu verarbeiten. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Band nicht nur typischen Puink Rock, sondern gleichzeitig experimentelle Sounds anbieten möchte, dass der Schwung bei "Rito Estacional" ausbleibt. Eher wahrscheinlich ist jedoch, dass die Talente bei RUNA nicht allzu breit gestreut sind und zumindest beim Songwriting viel zu viel mit dem Kopf und dementsprechend zu wenig mit dem Bauch gearbeitet wird.

Genau das ist nämlich der Kern des Problems: "Rito Estacional" klingt so wenig spontan wie eben möglich und führt den eigentlichen Punk-Gedanken ad absurdum. Dass zum Ende praktisch nichts hängen bleibt, ist da kaum verwunderlich - genauso wenig wie der Umstand, dass man dieses Album getrost von der Liste kicken kann.