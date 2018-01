Was lange währt...

Mit "Death Or Glory" hört die erste Wiederveröffentlichungsflut auf. Doch Noise hat noch mehr RUNNING WILD-Alben im Repertoire, sodass zwei Wochen später einfach die Zweite eingeläutet wird. Hierbei darf natürlich auch das Sechstwerk der Kasparek-Crew nicht fehlen: "Blazon Stone". Ich muss zugeben, dass ich mich mit diesem Rundling immer ein wenig schwergetan habe. Weiß Gott, woran das lag, denn schließlich gibt es mit dem Überhit 'Little Big Horn', dem Titelstück sowie den Hymnen 'Lonewolf' und 'White Masque' bestens unterhaltsame, schwermetallische Piratenkost.

Und im Nachhinein – und dafür danke ich der opulenten Wiederveröffentlichung im anmutigen Digipack oder im noch anmutigeren Vinyl – habe ich der Platte Unrecht getan. Nicht nur die genannten Songs sind RUNNING WILD-Material vom Feinsten, auch der Rest hat es in sich. Und dank den Boni 'Billy The Kid' sowie 'Genocide' hat das Re-Release auch einen gewissen Mehrwert. RUNNING WILD trat 1991 nicht auf der Stelle, sondern verband das bandeigene Piraten-Image mit leichtem Western-Hauch und dem so lieb gewonnenen Hamburger Charme.

Und so kommt es eben wie es kommen musste: Anno 2017 kann ich dieses Album einfach nicht mehr weglegen. Von sämtlichen Re-Releases – und es sind stattliche neun – ist "Blazon Stone" mein absoluter Liebling. Gut Ding will also Weile haben, und auch wenn ich mich noch gut an meinen ersten Durchgang erinnern kann, der jetzt auch schon knapp 11 Jahre zurückliegt, so blicke ich doch lieber in die nahe Zukunft, in der ich mit einem kühlen Blonden im heimischen Wohnzimmer sitze, das famose Artwork betrachte und "Blazon Stone" zum x-ten Mal durchlaufen lasse.