Face in the wind...

We're riding the storm! Zu diesem Song habe ich eine ganz spezielle Bindung, war er doch der erste, den ich jemals von RUNNING WILD hörte und bei dem ich mich von dem ersten Ton an in die Musik der Hamburger verliebte. Liebe auf den ersten Blick? Aber hallo! Und so dauerte es nicht lange, bis "Death Or Glory" auch mein erstes full-length-Album von Rolf und seiner Crew war.



Ich habe dieses Album rauf und runter gehört – nicht nur diesen superben Opener sondern auch 'Evilution', natürlich 'Bad To The Bone', 'Tortuga Bay' oder beispielsweise 'Battle Of Waterloo', ich habe dieses Album geliebt. Und nun, 28 Jahre nach dem erstmaligen Erscheinen und stolze 15 Jahre nach meiner ersten Berührung liebe ich dieses Album immer noch. So freut es mich natürlich ungemein, dass auch dieses Album Teil der enormen Re-Release-Flut der ersten neun RUNNING WILD-Alben ist und "Death Or Glory" zu der ersten Gruppe gehört, die in aufgemotzter Art am 11. August das abermalige Licht der Welt erblickt.



Das bockstarke Artwork, das als Doppel-180g-Vinyl-Version natürlich noch viel mehr hermacht, die angesprochenen Klassiker, der druckvolle Sound und die immense Spielfreude, die Kasparek und Co. auf diesem Album an den Tag legten – auf "Death Or Glory" stimmt einfach alles.



Als Bonus der Neuauflage hat sich der Kapitän mit seiner 1990er "Wild Animal"-EP auch ein besonderes Schmankerl einfallen lassen, höre ich dieses – Schande über mein Haupt – doch zum allerersten Mal. Und es gefällt auf Anhieb, ähnlich wie es damals "Death Or Glory" per se schaffte, sodass LP und beigefügte EP einen äußerst homogenen Eindruck machen. Mit den zusätzlichen 2003er-Re-Recordings von eben 'Riding The Storm' und 'Bad To The Bone' wird eine absolute Herzensangelegenheit vorzüglich abgerundet.



Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es Piratenanhänger da draußen gibt, die "Death Or Glory" noch nicht ihr Eigen nennen können. Falls dies doch der schockierende Fall sein sollte, zögert nicht, euch sowohl die anmutige Doppel-Vinyl-Version als auch die mehr als üppige Digipack-Version einmal durch den Kopf gehen zu lassen - Fifty years ago with the world at war - Lands bloodied - devastated - Better believe they're back for more – und wie!