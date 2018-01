Like A Whirlwind...

Das geniale Artwork verlasste mich damals zum Kauf von "Pile Of Skulls". Und enttäuscht wurde ich vom Inhalt her überhaupt nicht. Nach einem ebenso anmutig wie heroischem Intro geht es mit 'Whirlwind' gleich in die Vollen, die Melodie von 'Black Wings Of Death' und zu guter Letzt noch 'Treasure Island' bringen uns auf eine hochspannende Reise. Richtig, "Pile Of Skulls" hatte 1992 schon eine Menge zu bieten und macht auch 25 Jahre später noch eine immens starke Figur. Dies habe ich schon in meiner Rezension vom Dezember 2012 geschrieben und kann es auch immer wieder tun: "Pile Of Skulls" macht immer noch gehörigen Spaß.

Doch anstatt zu sehr ins Detail zu gehen – hier verweise ich noch einmal auf die frühere Rezension – blicke ich doch lieber auf die Bonus-Tracks der Wiederveröffentlichung. So gibt es durchaus hörenswerte Alternativ-Versionen von 'Beggar's Night' und – Überraschung, Überraschung! – 'Uaschitschun'. Warum auch immer der "Port Royal"-Klassiker auf diesem Re-Release gelandet ist, weiß ich nicht, den vorliegenden Braten macht er jedoch zusätzlich fett. Weiter geht es mit reworked Versionen der uneingeschränkten Klassiker 'Whirlwind' und 'Treasure Island', ehe richtig tief nach dem Schatz gegraben wurde: Die damaligen "Lead Or Gold"-Single-Boni 'Hanged, Drawn And Quartered' sowie 'Win Or Be Drowned' vervollständigen diesen wunderbaren Gesamteindruck der Bonus-Fraktion.

Hier steckt also sehr viel Liebe im Detail. Es wurden – und das gilt für ALLE neusten Wiederveröffentlichungen dieser RUNNING WILD-Sorte – nicht nur einfach die alten Schinken lieblos noch einmal auf den Markt geworfen, sondern allen ein gewisser Mehrwert geschenkt. Ob nun optisch – Freunde des Digipacks und Vinyls kommen hier vollends auf ihre Kosten – oder eben inhaltlich: "Pile Of Skulls" steht den anderen acht Re-Releases in nichts nach.