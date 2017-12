Where Am I?

In Port Royal, Royal, Royal! Dann das flinke Riff, sowie ein einziger Basston, der mir immernoch eine unfassbare Gänsehaut bereitet. Erinnerungen zum Wacken Open Air-Soundcheck aus dem Jahre 2009 kommen hoch, doch das ist eine andere Geschichte. Denn dieser Song ist nicht nur ein absoluter Meilenstein sondern markiert auch den Titeltrack des vierten RUNNING WILD-Albums, das in puncto Erfolg alles bisherige in den Schatten stellte. Die bereits bei "Under Jolly Roger" aufgegriffene Piraten-Thematik wurde weiter vertieft, die RUNNING WILD-Flagge in meinem Geburtsjahr stolz gegen den Wind gehalten. Und so darf natürlich auch "Port Royal" im Zuge der Wiederveröffentlichungswelle aller RUNNING WILD-Scheiben der Noise-Ära nicht fehlen.

Und das Viertwerk von Rock'n'Rolf und seinen Kameraden – zum damaligen Zeitpunkt zupfte noch ein gewisser Jens Becker die Basssaiten – strotzt nur so vor exzellentem Songmaterial. So machen nicht nur das gelungene Titelstück, sondern vor allem 'Uaschitschun', 'Conquistadores' und mein kleines Scheiben-Highlight 'Warchild' gehörigen Spaß. Und dennoch war es vor nunmehr 29 Jahren – genauso wie heute im Falle des tollen Digipack-Re-Releases – die Hit-Dichte und das superbe Gesamtbild, was "Port Royal" ausmachte. Zum heutigen Zeitpunkt runden drei 1992er-Versionen die Wiederveröffentlichung ab – zwar gibt es auf den anderen Scheiben mehr Boni, doch man muss sich auch mal bescheiden geben.

Die "The First Years Of Piracy"-Versionen von 'Uaschitschun', 'Port Royal' und 'Conquistadores' sind beim 180g-Vinyl selbstverständlich leider nicht vorhanden. Und trotzdem ist es das imposante Artwork und die Schallplatte per se, die einen Kauf jener in jedem Fall auch rechtfertigen würde. Ob man nun zur Digipack- oder Vinyl-Version greift, so oder so hat man mit "Port Royal" ein hochklassiges RUNNING WILD-Album im Schrank, das auch 29 Jahre später nichts von seinem Glanz verloren hat. Doch wer gedacht hätte, dass sich Kasparek und Co. auf dem Erfolg ausruhen würde, wurde 14 Monate später mit meinem persönlichen Lieblingsalbum eines Besseren belehrt.