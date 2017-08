Neuauflage eines Meilensteins!

Man kann sicherlich darüber streiten, welches RUNNING WILD-Album letztendlich den größten Einfluss hatte bzw. auf welcher Scheibe Kasparek und sein Team den größten Fortschritt erzielt haben. Doch egal wie man es dreht und wendet: "Under Jolly Roger" ist bis heute einer der wichtigsten Releases in der Historie der norddeutschen Legende und vielleicht das letzte Album, auf dem Rock 'n' Rolf und Konsorten noch mit richtig rauen Sounds und einer gesunden Portion Rock & Roll auftrumpfen konnten. Ohne dabei die Leistung auf den kurz darauf folgenden Releases Ende der 80er bzw. Anfang der 90er in irgendeiner Form in Frage zu stellen...

Doch auch ziemlich genau 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung des bandinternen Meilensteins sind es Kompositionen wie 'Beggar's Night', 'Raw Ride', das straighte 'Merciless Game' oder der unverwechselbare Totelsong mit seinem markanten Intro, die bestens in Erinnerung geblieben sind und bei den Live-Gigs manchmal lauter gefordert werden als der kommerziell erfolgreichere Stoff von "Blazon Stone" oder "Death Or Glory". Das Piratenimage befand sich noch in der Entwicklung, die später noch viel heroischer ausgereizten Melodien wurden im Anfangsstadium noch eine ganze Spur rauer vorgetragen, und Kasparek selbst klang auch später selten so entschlossen wie in den acht Originalen dieser starken LP.

Im Zuge der luxuriösen Neuveröffentlichungen vieler wichtiger Scheiben aus dem RUNNING WILD-Katalog darf "Under Jolly Roger" daher natürlich nicht fehlen und bietet neben einem sehr hübschen Booklet mit einigen interessanten Hintergrundinformationen auch einen zweiten Silberling, auf dem einige bereits frühzeitig neu aufgenommene Albumtracks neben einer alternativen Variante zu 'Beggar's Night' und der Non-Album-Track 'Apocalyptic Horsemen' Verwendung finden - genügend Stoff also, mit dem man sich gerne auseinandersetzt, weil gerade die Re-Recordings noch einmal ein anderes Licht auf die eigentlichen Aufnahmen werfen. Und sollte man tatsächlich noch immer nicht im Besitz des Originals sein bzw. die bereits vermehrt gestreuten Re-Releases im Laufe der letzten Jahrzehnte verpasst haben, gibt es nun keine Ausrede mehr: "Under Jolly Roger" ist als Übergang vom rauen Sound zur melodischen Seite der Band definitiv ein unverzichtbares Kleinod und gleichzeitig eines der wichtigsten deutschen Metal-Alben aller Zeiten!

Anspieltipps: Undder Jolly Roger, Merciless Game, Beggar's Nigght