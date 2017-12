Von Kalifornien nach Hamburg...

Alpträume trägt diese Platte höchstens im Namen. Mit der EP "Lucid Nightmares" legt die Hamburger Band RUNNING WITH LIONS zum Debüt ein echtes Brett vor, das demonstriert: Mitreißender Pop-Punk muss nicht unbedingt aus den Vereinigten Staaten kommen, Fans von GREENDAY und BLINK182 mögen dem Quartett doch bitte einmal ihr Gehör leihen.

Denn spätestens zum catchigen Refrain des titelgebendens 'Lucid Nightmares' mit seiner Ohrwurm-Attitüde zaubert sich dem Hörer ein fettes Grinsen ins Gesicht. Bis ins kleinste Detail verkörpert RUNNING WITH LIONS rotzigen Punk gepaart mit frischen Einflüssen, die die insgesamt fünf Songs zum eingängigen Hörerlebnis machen, ohne glatt oder berechenbar zu wirken.

Ob es nun das gitarrenlastige 'Impostor Syndrom' ist, welches sowohl mit fetten rockigen Riffs als auch mit einem virtuosen Solo im Mittelteil glänzt, oder das hymnische 'H.O.P.E.' im Abgang - "Lucid Nightmares" ist mehr als ein erstes Lebenszeichen einer jungen Band. Es ist ein lautstarkes Statement von RUNNING WITH LIONS und zeitgleich ein Weckruf für die derzeit leicht angestaubte Szene. Denn: Punk's not dead! Er ist nur von der Südküste der USA in die norddeutsche Hafenstadt ausgewandert und schürt dort die Neugierde auf das Debüt-Album von RUNNING WITH LIONS.