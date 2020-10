One Legend – Two Concerts (Live At Rockpalast 1996 & 2001) (2 DVD / 4 CD)

One Legend – Two Concerts (Live At Rockpalast 1996 & 2001) (2 DVD / 4 CD)

Wertige Veröffentlichung aus dem Rockpalastarchiv!

Es ist jetzt zwei Jahr her, dass sich Celtic Rock-Legende RUNRIG von ihren Fans verabschiedet hat. Mit "One Legend – Two Concerts (Live At Rockpalast 1996 & 2001)" darf man sich jetzt über ein schönes Live-Paket auf insgesamt 2 DVDs und 4 CDs freuen.

Der erste Rockpalastmitschnitt stammt von einem Konzert in der Phillipshalle Düsseldorf vom 3. Februar 1996 und ist eines der letzten Konzerte von Sänger Donnie Munro, der ja bekanntlich die Band noch im selben Jahr verließ um eine politische Karriere einzuschlagen. Die zweite Rockpalastaufzeichnung ist vom 15. Dezember 2001 aus dem Palladium in Köln mit dem neuen Mann am Mikro, dem Kanadier Bruce Guthro. Beide Konzerte haben bis auf drei Stücke, darunter das unverzichtbare 'Loch Lomond', eine komplett unterschiedliche Setlist. Beim Kölner Konzert stammen hierbei gleich neun Songs vom seinerzeit aktuellen Album 'The Stamping Ground', die aber genauso wie alle anderen Songs vom Publikum frenetisch abgefeiert werden.

Die Stimmung ist bei beiden Konzerten phänomenal und wurde auch perfekt eingefangen, wobei Köln vielleicht leicht die Nase vorne hat. Dies mag eventuell auch an der ganz speziellen Stimmung liegen, da es sich hierbei um ein Weihnachtsspecial des Rockpalast handelte. Besonders das gemeinsam mit dem Publikum angestimmte 'Silent Night' beziehungweise 'Stille Nacht' zum Abschluss sorgt für besinnliches Weihnachtsfeeling. Die Bildqualität in 4:3 Format kann aufgrund des Alters mit modernen HD Aufnahmen natürlich nicht ganz mithalten, geht aber in Ordnung. Am Sound in 2.0 Stereo gibt es nichts zu mäkeln.

Die beiden DVDs und die insgesamt vier CDs befinden sich jeweils in Pappschubern in einer wertigen Kartonbox zusammen mit einem zwölfseitigen Booklet mit Linernotes des schottischen Journalisten Tom Morton.

"One Legend – Two Concerts (Live At Rockpalast 1996 & 2001)" ist ein Muss für jeden RUNRIG Fan und auch interessant für Neueinsteiger, die so einen perfekten Eindruck von den Live-Qualtitäten der Schotten mit eben beiden Sängern bekommen. Denn auch wenn für einige eingefleischte Fans Donnie Munro immer DER Sänger sein wird, Bruce Guthro war der perfekte Nachfolger. Und ich mag sie beide.