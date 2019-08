The Last Dance - Farewell Concert

The Last Dance - Farewell Concert

Denkwürdige Abschiedsvorstellung einer Celtic-Rock-Legende!

Abschiede tun immer ein bisschen weh, vor allem wenn sie wohl endgültig sind. So verabschiedete sich letztes Jahr mit RUNRIG nach 45 Jahren eine der wohl bekanntesten Celtic-Rock-Bands von ihren Fans. An zwei Abenden in ihrer schottischen Heimat nahmen insgesamt 50.000 Fans an den beiden letzten RUNRIG-Konzerten teil.

Unter dem Titel "The Last Dance – Farewell Concert" erscheint jetzt ein Mitschnitt dieser zwei denkwürdigen Abende auf CD, DVD und Blu-ray. Mir liegt hier die 3-CD-Version zur Besprechung vor. Für insgesamt gute drei Stunden gibt es in bester Audioqualität einen gelungenen Querschnitt aus der umfangreichen Diskografie in perfekt eingefangener Liveatmospähre. RUNRIG zählt zu diesen bestimmten Bands, die mit ihrer Musik gerade in der Livesituation für besondere Emotionen sorgen. Als besonders emotionaler Moment sei hier der Gastauftritt des ehemaligen Sängers Donnie Munro zu erwähnen, der zwei Stücke in gälischer Sprache zum Besten gibt. Wenn wir gerade von Emotionen sprechen: Wer beim abschließenden 'Loch Lommond' in einer großartigen neunminütigen Version und von Band und Fans gemeinsam a Capella gesungen 'Hearts Of Olden Glory' keine Gänsehaut bekommt, hat Musik nie gelebt.

Besser als RUNRIG kann man in dieser Form einen Abschied nicht feiern. "The Last Dance – Farewell Concert" ist das perfekte Abschiedsgeschenk an die treuen Fans.

Das Video zu dem Stück 'Book of Golden Stories (Live at Stirling 2018)' vermittelt eine sehr guten Eindruck: