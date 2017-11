Überraschend starkes Hard-Rock-Album!

Altrocker als Future Talents? Man muss auf jeden Fall schmunzeln, wenn man die Promotions-Umstände zum neuen Release von RUNTHEBRUK etwas tiefgehender hinterfragt. Aber warum sollte die bereits 1997 gegründete Truppe künftig keine Rolle mehr spielen? Etwa nur weil sie sich vorrangig an den Sounds vergangener Tage orientiert. Na, komm schon.



Denn auch wenn eine Platte wie "Motorrock" gerade in der ersten Hälfte geradezu in Klischees ertrinkt, ist der musikalische Output der vier Herren absolut bemerkenswert. Wenn eine Band ganz offensiv 'Hail To Heavy Metal' singen kann und auch im Hinblick auf die Textauszüge einem Joey DeMaio die Tränen in die Augen treiben dürfte, ist eigentlich höchste Alarmbereitschaft angesagt. Doch RUNTHEBRUK verwandeln den zunächst peinlich anmutenden Opener in eine richtig starke Hymne, die mit ihren stampfenden Grooves sicher auch auf einem älteren ACCEPT-Album einen Platz gefunden hätte.

Und überhaupt scheint die Dirkschneider-Phase der Solinger Originale bei RUNTHEBRUK Spuren hinterlassen zu haben, denn die meist im Midtempo gehaltenen Riffs zeigen starke Parallelen, die melodischen Parts haben eine leichte Hoffmann-Signatur, und wenn dann auch mal eine mehrstimmige Passage eingebaut wird, ist die Legende immerzu der Empfänger für die Grußbotschaft von "Motorrock".



Standen am Anfang noch arge Bedenken im Raum, ob diese Band nicht schnellstens in Kabinett der klischeetriefenden Peinlichkeiten abdriften würde, muss man mit großem Erstaunen konstatieren, dass RUNTHEBRUK ein richtig tolles Hard-Rock-Album eingespielt hat, das vielleicht den einen oder anderen flotteren Track hätte vertragen können, musikalisch aber kaum Angriffsfläche für jene Kritik bietet, die man eigentlich aus den Songtiteln und Texten hätte ableiten können. "Motorrock" ist schlicht und einfach verlässlich gute Teutonenkost, die man trotz möglicher Vorbehalte blind entführen kann - zumindest wenn man auf metallisch geprägten Hard Rock der hiesigen Schule steht!



Anspieltipps: Sunset Highway, Motorrock, Unholy