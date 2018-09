Herausragender Black Metal made in Italy!

"Urstoff" ist der erste Release dieser 2015 in Turin gegründeten Black-Metal-Combo, und der setzt gleich mal ein sehr, sehr dickes Ausrufezeichen für den zuletzt doch arg vernachlässigten italienischen Black-Metal-Underground, der in den vergangenen Jahren ja durchaus eine starke Entwicklung durchlaufen hat. Dort wo seinerzeit noch Theatralik und überproportionierter Bombast die Szenerie beherrschten, lauert heute anspruchsvoller Stoff mit klarer Neigung zu klassischen Genre-Sounds - und außerdem lauert dort RUST, eine sehr junge Kapelle, die mit ihrem Debüt momentan auf dem besten Wege ist, die Spitzenposition der heimischen Szene zu erobern.

Die sechs Stücke, die man auf "Urstoff" verewigt hat, sind melodisch, melancholisch, progressiv, dissonant, dann wieder heroisch und irgendwie ein ständiges, schwarzmetallisches Wechselbad der Gefühle. Die Band hat sehr viele Emotionen in ihre neue Scheibe gesteckt, gleichzeitig aber auch klare Verknüpfungen zum Ursprungssound der frühen 90er erstellt. 'The Bounteus Dearth' vereint schon im ersten Augenblick alle Qualitäten, die den melodischen Stoff des vorletzten Jahrzehnts ausgezeichnet haben. Hier werden erhabene, epische Klangmalereien gegen die Boshaftigkeit der frühen nordischen Szenebegründer gestellt, da gibt es verquere Arrangements im Stile von EMPEROR, gleichzeitig aber auch majestätische Abschnitte, in denen man die Faust zum Triumph heben möchte. Und dieses Wechselspiel ist ein Dauerthema auf "Urstoff", wobei RUST im weiteren Verlauf gelegentlich auch radikaler zu Werke geht und im Finish dann endgültig den Link in den hohen Norden offenkundig macht. 'Scribed In Carnelian Gashes' und 'Windumanoth' stehen für die brutale Seite der Band, lehnen sich gerne ins Death-Metal-Genre hinaus und schaffen schließlich den Weg für das ebenfalls heroische 'Wounds Of The Sunken Dawn', mit dem die Italiener ein sagenhaft starkes Album beschließen.

Vorbei sind sie, die Zeiten, in denen man Black Metal vom Stiefel belächelt hat. Längst ist eine neue Ära angebrochen, und nichts wäre mir lieber, als wenn RUST sie als Sinnbild einer neuen Generation künftig anführen würde!

Anspieltipps: Wounds Of The Sunken Dawn, The Bounteus Dearth, Graylight Contoured