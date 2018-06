Tausend Ideen in 21 Fragmenten.

Niemand wird Jimmy Ryan erzählen müssen, dass er als Gitarrist durchaus eine Menge taugt - denn derartiges Feedback ist ihm bei TRUTH SQUAD und THE FLYIN' RYAN BROTHERS sicher schon öfter zu Ohren gekommen. Dennoch wäre ein externer Berater für den umtriebigen Musiker hilfreich gewesen, um ihm vor der Veröffentlichung seines ersten Soloalbums noch einmal mit ein paar Tipps zu versorgen. Und der wichtigste davon: Bitte nicht allzu hastig alles veröffentlichen, was einem gerade in den Sinn kommt!

Auf "21st Century Riffology" hat Ryan nämlich eine Hundertschaft an Riffs versammelt, die inhaltlich gar nicht so weit voneinander entfernt sind, als fertige Songs aber leider nichts taugen. Es sind definitiv ausreichend brauchbare Ideen vorhanden, um gleich ein ganze Album zu füllen, aber bei der Umsetzung sollte dann auch ein bisschen mehr dabei sein als nur die Idee bzw. das Fragment. Leider ist nämlich genau dieser Umstand das Hauptproblem dieses Albums: Es ist eine Ansammlung einzelner Bestandteile, die im Rahmen eines Brainstormings abgerufen wurden, aber eben nicht konsequent zu Ende gedacht wurden. Nummern wie 'Superchunk' und 'Speedloader' rocken zwar ganz ordentlich, und das gilt im Allgemeinen auch für den größten Teil der 21 Stücke. Aber der Schritt zum richtigen Song wird dennoch nicht vollzogen, und das macht "21st Century Riffololgy" dann auch weniger spannend.

Von daher würde ich gerne den angesprochenen Berater mimen und dem Solokünstler Ryan die Empfehlung mitgeben, beim nächsten Mal mit konkretem Stoff um die Ecke zu kommen. Alben wie dieses kann man zwar machen, aber letztendlich bringen sie nicht sonderlich viel.