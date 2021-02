Wer rettet uns vor dem Müll aus dem Weltraum?

RYLOS ist eine frische Heavy-Metal-Band aus Finnland, die gerne Karotten isst. Angeblich soll sich dies auch auf die Musik übertragen haben, attestieren sie ihrer Mucke doch einen karottigen Geschmack. Darüber hinaus zeigt sich die Band in ihren Anfangstagen auch sehr engagiert, etwas auf die Beine zu stellen. "Solarworks" ist ein zweiteiliges Konzeptwerk, das sich zwar mit der Ausbeutung unseres Planeten beschäftigt, dies aber wohl eher mit einem Augenzwinkern tut. Zu "Solarworks" soll es sogar ein Online-Computerspiel geben. Hier gilt es, die Erde von all dem Müll zu retten, den man im Weltall entsorgt hat, denn dieser droht nun zurückzukommen und die Menschen zu vernichten. Allerdings ist wohl auch dieses Game nicht allzu seriös, denn es sieht grafisch eher aus wie ein typisches Mittachtziger-Ballerspiel.

Mittachtziger ist auch ein gutes Stichwort für die Musik auf diesem zweiten "Solarworks"-Teil. Die erinnert meist an die erste Hälfte dieser Dekade, wir hören melodischen Heavy Metal mit Referenzen zu IRON MAIDEN, RIOT, kurzzeitig sogar etwas alten OVERKILL, aber auch zu hardrockigeren Klängen.

So weit, so gut, aber ähnlich wie das Spiel ist auch die Musik am Ende nicht so der Burner. Klar, man hört, dass die Band wohl Spaß hat, das Material ist verspielt und lässig runter gezockt, hat auch die ein oder andere ansprechende Melodie. Aber im Großen und Ganzen ist das doch ein wenig zu gehaltlos, um längerfristiges Interesse zu wecken. Aus Skandinavien kommt eine große Menge and Bands, die Ähnliches meines Erachtens besser machen. Vor allem im Gesangsbereich fallen manchmal Schwächen auf, das klingt oftmals in den Höhen ein wenig comicmäßig und schrill. Ähnlich wie das etwas trashige Coverartwork ist dies ein Aspekt, der mich erstmal davon abgeschreckt hat, "Solarworks Pt. 2" zu hören. Am Ende ist aber schon okay und wer dies auf CD haben möchte, der sollte bei der limitierten Auflage, die beide Teile enthält, zuschlagen.