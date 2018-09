Schwedens beste Irish-Folk-Band liefert wieder

Ehernes Gesetz: Erscheint irgendwo auf der Welt ein neues Folk-Punk-Album, muss nur noch festgestellt werden, wie sehr die Ersteller gemessen an THE POGUES damit scheitern. Die gute Nachricht in diesem Fall ist, dass SIR REG auf verdammt hohem Niveau scheitert. Das liegt zum einen am irischen Sänger Brendan Sheehy, der einfach unglaublich gut klingt und den Eigenkompositionen die nötige Authentizität verleiht. Doch auch diese weisen eine Qualität auf, die man sogar in der heutigen, an Veröffentlichungen in diesem Sektor nicht armen Zeit, sonst mit der Lupe suchen muss.



Die große Stärke dabei ist, dass das hohe Niveau so abwechslungsreich dargeboten wird. Man findet instrumentale Stücke ('Cairbre'), pfeilschnellen Hochgeschwindigkeits-Punk ('Conor McGregor') und partytaugliche Mitgrölnummern ('The Day That You Died'). Auch der Humor kommt nicht zu kurz, wie Titel wie 'Stereotypical Drunken Feckin Irish Song' oder Lieder wie 'The Stopover' hinlänglich beweisen. Und dabei zaubern die Schweden auch auf dem fünften Album immer noch einen riesigen Strauß wunderschöne, absolut irische Melodien aus dem Hut, was ja bekanntlich sogar den großen POGUES gewisse Probleme bereitet hat. Die Negativseite muss auch noch zur Sprache kommen, auch wenn sie deutlich kürzer ausfällt. Nicht jeder Song zündet (z.B. 'Take Me To Your Dealer') und die Intensität, bzw. wohlige Härte von einigen DROPKICK MURPHYS-Großtaten, wird selten erreicht. Aber das muss ja nicht sein. Die abschließende Ballade 'Sinner Of The Century' jedenfalls entschädigt für alle Kritikpunkte.



Fakt ist, dass jeder, der Shane MacGowan und seinen Krawallbrüdern nachtrauert, dieses sehr gute Album braucht. "The Underdogs" ist ein Stern am Himmel des Celtic Punk. Punkt.