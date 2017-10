VOLBEAT-Kopie einer Coverband aus Hamburg.

Die Einleitung mag zwar etwas bösartig klingen, beschreibt aber das erste Album der Hanseaten ganz treffend. Die drei Burschen, die dem Betrachter auf dem Cover nicht wenig parodistisch entgegenstieren, haben nämlich die Hälfte des Debüts mit Coverversionen bestückt, darunter solch extreme Antipoden wie die RAMONES und Paul Anka. Wenn man nun Sänger Jesse Garons Stimme mit in die Waagschale wirft, klingt das tatsächlich, als würde VOLBEAT Coverversionen vortragen. Spätestens beim dritten Song 'Right Decision' ist dann die Ähnlichkeit zu den Erfolgsdänen nicht mehr von der Hand zu weisen.



Ich bin sicher, dass diese acht Gründe live tatsächlich zum Rocken einladen, aber mit vier Coverversionen bleibt eigentlich nur eine EP, um SLOPPY JOE'S wirklich kennen zu lernen. Wenn man dann bedenkt, dass nicht alle Coversongs gelungen sind, da 'Sheena Is A Punkrocker' wirklich nicht nötig gewesen wäre und 'Without You' sicher auch eher auf der Bühne für die bierselige Schunkel-Bande funktioniert, und von den wenigen eigenen Stücken eines in zwei Versionen vorkommt, so bleibt eigentlich nicht genug Fleisch an den Knochen, um mehr als einen ersten Eindruck zu bekommen.



Was bleibt ist mit 'Right Decision' ein großartiger VOLBEAT-Song, den die Dänen nie geschrieben haben, zwei gute weitere eigene Lieder und zwei beachtenswerte Coversongs. Kann man gut hören, ist aber doch eher ein Appetithäppchen denn eine vollwertige Mahlzeit. So gesehen ist es wohl am besten, SLOPPY JOE'S live anzusehen und danach die CD einzukaufen, wenn man feststellt, dass man tatsächlich mit der Band auf einer Ebene rockt.