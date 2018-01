Lass das mal den Papa machen...

Wollen wir wetten, dass SWRMS ohne Namedropping niemals so weit gekommen wäre? Die Band hat schon für namhafte Acts wie RANCID und BLINK 182 eröffnet, was aber zweifelsohne auch damit zusammenhängt, dass Drummer Joseph Armstrong einen prominenten Daddy hat - denn der mimt den Frontmann bei GREEN DAY. Fasst man nämlich die musikalischen Aspekte des Debütalbums zusammen, das hierzulande noch einmal neu aufgelegt wurde, kommt man schnell zu dem Schluss, dass die Nummern kaum brauchbar sind. Sollte die Band sich mal dazu hinreißen lassen, Punk Rock im Sinne der eben genannten Combos zu spielen, geht das Ganze noch halbwegs in Ordnung. Doch sonst? Ja, sonst ist nicht wirklich viel Brauchbares dabei.



SWRMS versucht sich an einem verkopften Mix aus Indie Rock und Pop Punk, mag dabei aber nicht die typischen drei Akkorde verwenden, sondern mit einigen seltsamen Tempoverschiebungen etwas Eigenes kreieren. Am Ende ist der größte Teil der Ware aber dennoch Bubblegum-Kram mit relativ einfältigen Texten und einer nicht weiter erwähnenswerten Darbietung am Mikro - denn das Frontduo Max und Cole Becker geht einem schon nach wenigen Minuten ordentlich auf den Keks.



Naja, so lange Billy Joe es richten wird, müssen sich die Jungs sicherlich keine Sorge um ihre Live-Karriere machen. Aber das Studiomaterial von SWRMS ist bis hierhin eher indiskutabel und absolut nicht der Rede wert!