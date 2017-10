Auf den Spuren von ALTER BRIDGE und ALICE IN CHAINS!

Angenehme Alternative-Rock-Sounds, dafür stehen diese Jungs aus Piacenza, die bereits im vergangenen Jahr debütierten und kurz darauf auch ihre erste Full-Length nachschoben. Mit etwas Versätung hat die Band nun einen internationalen Vertrieb gefunden, der "Bright Things" ein wenig pushen soll. Und ganz klar: Die Band hat sich dies redlich verdient.

Das immer noch aktuelle Material bezieht sich ganz klar auf Genre-Referenzen wie ALTER BRIDGE und CREED, betont aber ganz klar, dass Rock & Roll die wichtigste Zutat des Bandsounds bleiben soll. Emotionale Passagen findet man selten vor, dafür aber umso mehr Heavy Rock mit mächtig Schmackes, dicken Grooves und vereinzelten Grunge-Elementen, die hier jedoch schleunigst wieder in druckvolle Riffs verwandelt werden um den Faktor Heavyness zu keiner Zeit zu vernachlässigen.

Anständige Refrains hat man schließlich auch im Repertoire, Frontmann Riccardo Demarosi überzeugt mit rauem Timbre und kraftvollem Shouting, und wenn man schließlich noch nach ein wenig Extravaganz sucht, entdeckt man diese spätestens in den Phasen, in denen die ALICE IN CHAINS-Einflüsse sich einschalten und das Geschehen dominieren. Die zweite Hälfte von "Bright Things" ist nämlich prall gefüllt mit derartigen Parallelen, die die Italiener aber auch geschickt und gewinnbringend verwerten können.

Es sollte nicht mehr allzu lange dauern, bis das Quartett neuen Stoff anbietet. Bis dahin ist das Full-Length-Debüt aber definitiv ein Album-Highlight, das man sich als Gönner der oben genannten Bands nicht nur via Bandcamp zu Gemüte führen, sondern schlussendlich auch ins Haus holen sollte.

Anspieltipps: Spitfire, Wax, Polite Rebel