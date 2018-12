Wie ein schwedischer König dafür sorgt, dass ein Album mit Vierfach-Platin ausgezeichnet wird.

Das Album "Carolus Rex", erstmals von SABATON 2012 veröffentlicht, hat inzwischen in Schweden den Vierfach-Platinstatus erreicht. Erzählt wird die Geschichte des Schwedischen Reiches, besonders aber die von Karl XII - Carolus Rex. Deshalb hat sich SABATON entschlossen, am 30. November 2018, dem 300. Todestag des historischen Königs, eine Neuauflage der Platte als Platinum Edition zu veröffentlichen.



Man kann das Werk in drei verschiedenen Variationen erstehen: im 2CD-Digi-Pack, als 2er-Silber-Vinyl-LP und als Earbook. Zur Rezension lag mir Disc 1 des 2CD-Digi-Packs vor, die natürlich keine sehr große Überraschungen bietet, denn bis auf den letzten Track sind die Titel identisch mit der Original CD. Zu den ursprünglich drei Cover-Bonustracks kommt allerdings hier noch ein vierter Bonustrack hinzu: 'Harley From Hell'. Diesen Track gab es bisher exklusiv nur auf der CD "Metalus Hammerus Rex", die im Mai 2012 als Beileger des Metal Hammer zu bekommen war. Ursprünglich instrumental, wurde er 2006 bei einem Auftritt vor etwa 100 Leuten in einem Bikerclub gespielt und Joakim hat sich wohl während des Auftritts textlich etwas einfallen lassen. Jedenfalls wurde der Song seitdem nicht mehr gespielt, was eigentlich sehr schade ist, denn er ist wirklich hörenswert.



Also für Fans ein sehr nettes Schmankerl, wie sicher auch die in "Silver Mirror Board"-Veredelung gehaltene Earbook-Version, die leider nur als Blu-ray erhältlich ist. Enthalten sind darin drei CDs, wovon eine die Live-Aufnahme vom Woodstock Festival in Polen ist und zwei Blu-rays, auf denen man sich noch mit den Live-Mitschnitten von den Konzerten in Polen (Woodstock Festival), Göteborg und Oberhausen vergnügen kann. Insgesamt ein schön aufgemachtes Sammelstück und für Fans sowieso ein Muss.