In einem Spinnennetz beschwörender Töne.

SABBATH ASSEMBLY ist für mich bislang eine schwer zu fassende Einheit gewesen in einem Konglomerat an Bands, die mich ansonsten sehr faszinieren, die da wären JEX THOTH, THE DEVIL'S BLOOD, BLOOD CEREMONY, MESSA, UNIVERSE217, JESS AND THE ANCIENT ONES, JUNIPER GRAVE und weitere okkult angehauchte Rockbands mit mystischen weiblichen Vocals. Gerade "Rites Of Passage" war ein sehr progressives und recht verworrenes Ding, das mich auch deswegen nie so richtig in Laune brachte, weil ich zur Hauptprotagonistin Jamie Myers keinen Zugang fand. Und dennoch bin ich gespannt wie eine Flitzebogen an "A Letter Of Red" herangegangen, denn das neue Album sollte wieder eingängiger sein, an die Anfangstage anknüpfen, und zudem ist mein derzeitiger Lieblingsdreher an den magischen Knöpfen, Randall Dunn - wie schon auf dem Debüt "Restored To One" mit Jessica Thoth - für den Klang verantwortlich.



Ich nehme es vorweg: Diesmal haben die Hexenmeister mich voll erwischt. Doch das brauchte seine Zeit. SABBATH ASSEMBLYs Musik hat nach wie vor etwas leicht Verstörendes an sich, schwer zu lokalisierende Dissonanzen in der Melodieführung, verhext wirkende Untertöne, es scheint zunächst eine Unwucht in der Musik zu sein. Aber auf einmal - nach drei, vier Durchläufen - klickert es gewaltig. Ich kann einfach nicht mehr aus machen. ich verfange mich in einem Spinnennetz beschwörender Töne und fühle mich wie von einem Dämon besessen, der den Schlaf raubt.



Randall Dunn hat es mal wieder geschafft, einer Band genau den Sound zu verpassen, der die Essenz der Band nach außen kehrt. Und ist man einmal in der Musik drin, findet eine Transformation statt, als träte man in einen rituellen Zirkel ein. Was erst abweisend erschien, reicht einem nun die Hand, herrliche Melodien umarmen einen, man findet sich wieder in einem bunten Wasserfall der Töne.



Entscheidend für diesen Wandel in der Wahrnehmung ist die gelungene Integration wohlbekannter Elemente in die höchst individuelle Musizierkunst SABBATH ASSEMBLYs. In den ersten beiden Liedern finden sich ein paar wunderbare 80er-Jahre-Metal-Riffs, die ein wohliges HAMMERS OF MISFORTUNE-Feeling erzeugen. Der Songtitel 'A Serpent Uncoils' steht fast sinnbildlich dafür, wie die Musik sich ausrollt und den Hörer umschlängelt. Die Schlange beißt zu, das Gift wirkt und man ist umspült von diesen weiten, wässrig klingenden, halligen Gitarren, die gegen Ende solch wundervoll-verzaubernde Leads spielen, dass man Hexenmeisterin Myers sein Leben opfern möchte. Danach machen auch die sperrigen, verhuschten Songs wie 'Worthless' oder 'Ascend And Descend' plötzlich Sinn, gefolgt von einer göttlichen Erleuchtung, dass ich so etwas Ähnliches tatsächlich schon einmal auf dem PSYCHOTIC WALTZ-Debüt gehört habe. Aber auch nur da. Und anders.



Die Band bedankt sich fürs Durchknobeln mit zwei prächtigen Psychedelic-"Balladen" ('Weighing Of The Heart' und 'From The Beginning'), die allerdings meilenweit von wabernden 70s-Retro-Psych-Sounds entfernt sind. Randall Dunn ist der Meister des Raumklangs, es tun sich unendlich Weiten auf, aber trotzdem sieht man klar und deutlich auch das entfernteste Objekt in der reich bebilderten Musiklandschaft. So ist es kein Zufall, dass "A Letter Of Red" mit dem für mich besten Psych-Doom-Folk-Song seit JEX THOTHS 'Psyar' (letzter Track von "Blood Moon Rise") endet.



Bands, die es heutzutage, wo im Rockbereich schon alles gesagt erscheint, schaffen, einen ganz eigenen Stil zu finden und damit auch noch zu faszinieren, kann man nicht hoch genug loben. Für die Höchstnote habe ich dieses Album aber eventuell noch nicht oft genug gehört. Ich kann nur sagen: es wächst und wächst und wächst...