Nordland-Doom mit Glockengesang.

Ganze fünf Jahre hat es gedauert von der Debüt-EP "Ritual Rites" bis zur Veröffentlichung des ersten Volllängen-Albums von THE SABBATHIAN. Langsam? Nein, werden mir manche jetzt entgegnen, denn es handelt sich ja um Doom Metal. Dieser war mir auf der EP noch zu konservativ und zu wenig inspirierend, aber doch wohl gut genug, dass ich mich nach fünf Jahren noch an Namen erinnern konnte.



Das norwegisch-amerikanische Kreativ-Paar Anette und Chad hat in dieser Zeitspanne ein paar kleine Veränderungen eingeführt. Der eher traditionelle Epik-Doom-Sound musste einem klirrenderen, höhenlastigeren nordischen Eiswindsound weichen, wie man ihn von manchen BATHORY- oder frühen PRIMORDIAL-Alben kennt. Im Kontrast dazu steht Anettes glockenklare Stimme, die deutlich höher angesiedelt ist als in den Anfangstagen. Und diese feminine Nordland-Doom-Version hat anfangs durchaus ihren Reiz, vor allem 'The Brightest Light' überzeugt mit ein paar wundervollen Melodien, nachdem man sich erstmal in die Stimmung versetzt hat.



Leider ist das Konzept mit langgezogenen Elfen-Vocals über langsamen Eiszapfen-Riffs auf Dauer nicht spannend genug, und es entpuppt sich für mich als schwierig, auch nach 20 Minuten noch genauso aufmerksam zuzuhören wie zu Anfang. Es passiert einfach zu wenig, die Band lullt ein, wickelt ihre Musik in Nebelschwaden. Es scheint mehr darum zu gehen, eine gewisse Stimmung aufrecht zu erhalten, auf Kosten von Dynamik und Variabilität. Der gute Track 'Embrace The Dark' macht da noch einmal eine kleine Ausnahme, doch unterm Strich ist mein Urteil über THE SABBATHIAN trotz leichter Verbesserung ähnlich wie vor fünf Jahren: In den weiten Welten des Doom bleibt diese Band zu statisch und damit uninteressant.