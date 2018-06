Eine Kultband spielt vor - und triumphiert auf ganzer Linie!

SABER TIGER ist eine Legende, von der hierzulande kaum jemand jemals etwas vernommen hat. Die Japaner sind schon seit 1981 aktiv, haben unzählige Mitglieder verschlissen, inzwischen aber auch stolze 14 Alben nebst tausenden Demos, Singles und EPs veröffentlicht. Und noch einmal: Bei uns in Europa ist die Truppe irgendwie völlig unbekannt, obschon ihre Vita den Lebenslauf der meisten vergleichbaren Acts locker plätten könnte. Denn dass die Truppe aus Sapporo nicht nur Masse, sondern auch echte Klasse produziert, zeigt ihr letzter Release, der dieser Tage auch für den westlichen Markt lizensiert und in einer Expanded Edition neu aufgelegt wurde. "Bystander Effect" ist nämlich jenes Album, an dem sich die HELLOWEENs und GAMMA RAYs dieser Welt gerne messen dürfen, um ihren eigenen Status noch einmal zu überprüfen. Zu hoch gegriffen? Nein, keinesfalls!

Denn die Asiaten laufen auch nach dreieinhalb Dekaden noch richtig heiß und haben mit 'Sin Eater', 'What I Used To Be' und 'Devastation Trail' einige Hymnen am Start, die ganz locker mit den Kulttruppen der Teutonen-Ära mithalten können, ohne dabei die käsigen Tralala-Fragmente zahlreicher nachfolgender Euro-Metal-Bands an den Tag zu legen. SABER TIGER ist nach wie vor sehr stark von der NWoBHM beeinflusst, bringt die Sachen aber ähnlich kraftvoll auf den Punkt wie BLIND GUARDIAN und BRAINSTORM, ergänzt schließlich durch Gitarrensoli, für die man unwissend auch das legendäre Duo Tipton/Downing verantwortlich machen könnte. Oder kurz gesagt: Die Band agiert auf dem Niveau unserer aller Helden, bestätigt damit aber die traurige Gewissheit, dass eine der wichtigsten Heavy-Metal-Bands in Japan über mehrere Jahrzehnte hierzulande komplett unterm Radar geblieben ist.

Was nun also bleibt und dringend zu empfehlen ist, wäre die sofortige Anschaffung dieses Re-Releases. "Bystander Effect" ist ein herausragendes Power-Metal-Album, mit dem SABER TIGER das Feld immer noch problemlos von hinten aufrollen kann.

Anspieltipps: Sin Eater, What I Used To Be, One Last Time, Ship Of Theseus