Starkes zweites Album der Griechen.

Die Griechen von SABOTER beobachte ich nun schon seit einiger Zeit. Mit "Architects Of Evil" legen sie endlich ihr zweites Album vor, geboten wird wieder mal hochklassiger Power Metal. Nun könnte die Rezension eigentlich enden, aber ganz so langweilig wollen wir es dann doch nicht gestalten.



Schon das schöne Artwork macht Lust auf mehr. Wenn dann die Gitarren irgendwo zwischen US Metal, JUDAS PRIEST und Jungfrauenstahl loslegen, geht sicher nicht nur mir das Herz auf. Die Produktion ist modern, ohne irgendwie künstlich oder übertrieben laut zu klingen und alle Instrumente sind im druckvollen Gesamtklangbild klar zu vernehmen. Dabei fällt auf, dass gerade die Gitarrenlinien kreativ und abwechslungsreich tönen. Auch das Schlagzeugspiel gefällt durch Variabilität, ohne dabei den nötigen Punch zu verlieren. Drummer Maelstrom trommelt unter anderem auch bei THOU ART LORD und war bei RAVENCULT aktiv, kommt also eher aus dem schwarzen Metal-Sektor. Der kraftvolle Gesang von Antonis Vailas gefällt sowohl bei den eher harscheren Passagen als auch in den Höhen.



Die acht Songs (inklusive des CD-Bonus-Tracks) neigen alle zu einer gewissen Länge und knacken meist die Sechs-Minuten-Marke, so dass das Album stolze 53 Minuten Spielzeit aufweisen kann. Langweilig wurde mir bei den bisherigen Durchläufen dabei nie.



Für Freunde des gepflegten Traditionsstahl gibt es eigentlich eine Anspielpflicht - das Keep-It-True-/Headbangers-Open-Air-Publikum sollte hier zuschlagen. Aber bei No Remorse Records wissen die Fans mittlerweile auch, dass man eh kaum was falsch machen kann. Aus meiner Sicht ein hochklassiges Power-Metal-Album. Womit wir wieder bei der Anfangsaussage angekommen sind.



Anspieltipps: The Temple Of R'lyeh, Golden Owl.