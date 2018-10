Halsbrecherisch in allen Belangen

SACRAL RAGE macht Musik, die vollkommen aus der Zeit gefallen scheint und dennoch völlig zeitgemäß und modern klingt. Die Griechen zocken seit ihrer Gründung das, was man in besseren Zeiten als Techno Thrash bezeichnete, also extrem technischen, hyperaktiven Speed Thrash mit Taktwechseln, wo andere Bands noch nicht mal das erste Riff beendet haben und sehr hohem Gesang. Das klappte auf dem Debüt bereits hervorragend und klappt genauso gut auch wieder auf dem Nachfolger "Beyond Celestial Echoes".



Erneut frickelt sich die Instrumentalfraktion der Athener durch die Songs, dass es eine wahre Freude ist, während Sänger Dimitris seinem beachtlichen Organ Höhen entlockt, von denen weite Teile der Konkurrenz nur träumen können. Dass es der Band dabei gelingt, schlüssige Songs zu komponieren, zeigt ihre Ausnahmestellung in der heutigen traditionellen Szene besonders. Am beeindruckendsten ist dies im abschließenden 'The Glass', bei dem SACRAL RAGE zeigt, dass man technischen Frickelthrash auch auf einer knappen Viertelstunde noch spannend arrangieren kann. Doch auch die restlichen Tracks strotzen nur so vor cleveren Wendungen, abgefahrenen Instrumentalpassagen und Gesangsakrobatik und werden sicher nicht so schnell langweilig.



Es kommt wirklich selten vor, dass eine junge Band von Anfang an einen so eigenständigen Sound hat und das Niveau eines extrem starken Debüts so locker halten kann. Alle, denen "Illusions In Infinite Void" gefiel, werden auch auf "Beyond Celestial Echoes" wieder voll auf ihre Kosten kommen. Fans von WATCHTOWER, TOXIK oder REALM, die den Griechen bisher kein Ohr geliehen haben, sollten dies schleunigst nachholen und sich auf die nächstbeste Gelegenheit freuen, die Band auch live in Augenschein zu nehmen, denn auch da kann man voll überzeugen.



"Beyond Celestial Echoes" ist eines jener seltenen Alben, die den Spagat zwischen Tradition und Moderne locker schaffen und dies, wie könnte es anders sein, durch exzellentes Songwriting, einen eigenen Stil und einer Produktion, die zu keinem Zeitpunkt nervt und dennoch immer druckvoll klingt. Freunde anspruchsvollen Metals kommen an diesem Album schlicht nicht vorbei.