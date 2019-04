Sie sind wieder da!

Und jetzt ist genau das eingetreten, was sich Fans des US-Thrashs samt erhobenem Zeigefinger Richtung Regierung lange gewünscht haben: SACRED REICH wird mit neuem Material am Start sein.



Wir blicken zurück: Die Jungs um Phil Rind gingen vor einer Dekade noch recht unbekümmert mit ihrem Best-Of auf die Bühnen dieser Welt, zockten ein wenig "The American Way" hier und "Ignorance" dort, sorgten für einige Moshpits, ausverkaufte Hallen und tolle Auftritte auf diversen Festivalbühnen. Ich persönlich kann die näheren Umstände, warum SACRED REICH vom ursprünglichen Vorhaben, keine neue Musik mehr zu veröffentlichen, abgedriftet ist, nur erahnen. Liegt es an der aktuellen (welt)politischen Situation, an dem Ausstieg von Greg Hall oder am dritten, vierten Frühling, den die Arizona-Thrasher mit ihrem bisherigen Song-Arsenal feiern, ich weiß es nicht. Es kann mir auch egal sein, denn SACRED REICH ist zurück, veröffentlicht mit "Awakening" das erste neue Material seit der "Heal"-Platte 1996 und haut uns als kleinen Appetizer gleich eine Split-EP mit den Jungs von IRON REAGAN um die Ohren.



Eine EP unter vier Minuten? Na das nenne ich kurzweilig. Und so klingt 'Don´t Do It Donnie' auch – ein kurzer aber heftiger und gemeiner Punk-Schlag in die Fresse. Ich gebe zu, ich musste erst zwei Mal hinhören, bis ich Phil am Mikrophon erkannte, denn seit "Independent" oder eben "Heal" hat sich doch einiges getan. Generell schielt der Song weniger in die Classic-Thrash als deutlicher in die Hardcore-Punk-Richtung, hat ein verflixt gutes Tempo, eine positiv rotzige Attitüde und geht gut ins Ohr. Sowas habe ich demnach nicht von meinen Lieblingen aus Phoenix erwartet, wird aber nach gewisser Eingewöhnungszeit gefallen.



Der zweite Song, 'They Scream' von IRON REAGAN, ist da wieder deutlich bandtypischer. So, wie man die Wüteriche um Front-Schreihals Tony Foresta eben kennt, trifft hier Hardcore auf lupenreinen Thrash. Insofern nähern sich die beiden Songs dieser EP einander sehr gut an und man darf hoffen/glauben, dass dies längst nicht die letzte Kollaboration der beiden Truppen gewesen sein wird.



Ich persönlich freue mich ungemein auf "Awakening" – auch wenn mit Greg Hall und dem gesundheitlich angeschlagenen Klampfer Jason Rainey die Hälfte des klassischen SACRED REICH-Line-ups nicht mehr am Start ist. Doch das macht die vorliegende EP nicht minder gewaltig, denn sowohl 'Don´t Do It Donnie' als auch 'They Scream' machen definitiv Bock auf mehr!