Wuchtig und stark!

Nach stolzen vier Jahren gibt es endlich wieder neuen Stoff von SACRIFICIAL SLAUGHTER. Doch bevor sich nun jemand zu früh freut: Das Quintett aus Kalifornien hat diesmal nur eine EP am Start, auf der es lediglich fünf neue Tracks plus ein Cover von CARNIVOREs 'Race War' gibt. Doch auch im Schmalspurformat kann die Band unter Beweis stellen, warum sie momentan zu den besten Acts im Grenzbereich von Thrash und Death Metal gehört. Die Riffs sind stark, handwerklich hatte man ohnehin noch nie etwas auszusetzen, und gerade für das EP-Format ist "Generation Of Terror" angenehm abwechslungsreich gehalten und kann auch hier überzeugen. Also, noch Fragen?



Kommen wir also zum Material des kurzweiligen Vergnügens, und das ist vor allem in den Anfangssequenzen pfeilschnell und räudig dazu. Nummern wie 'Systematic Genocide' und 'Meticulous Abomination' rattern in Eilgeschwindigkeit voran, leisten sich dennoch ein paar feine Grooves und offenbaren sich als erstklassiges Kraftfutter in der genannten Grenzzone. In 'Bare Knuckle Beat Down' und im Titelsong wird das Tempo dann leicht reduziert, nicht jedoch die Durchschlagskraft der Gitarrenfront, deren verstärkter Thrash-Anteil hier den Ausschlag für die anhaltende Euphorie gibt - sehr geil, wie einem hier die Riffs um die Ohren gepfeffert werden. Der Covertrack zum Schluss ist schließlich nur noch Formsache, wird aber genauso stark gelöst wie die fünf Eigenkompositionen im Voraus.

Schade also, dass die "Generation Of Terror" sich nur für knappe 19 Minuten erhebt; zumindest musikalisch hätte man sie gerne noch etwas länger erlebt!



Anspieltipps: Systematic Gencide, Generation Of Terror