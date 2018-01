Summoned From Beyond

Relativ ermüdende Black/Death-Show

Auf der neuen Platte von SACRILEGIOUS RITE besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen angenehmem Old-School-Feeling und wirklich hochwertigem Songwriting. Die saarländische Black/Death-Combo ist zwar durchaus in der Lage, eine Atmosphäre zu schaffen, die Legenden wie MAYHEM, CELTIC FROST und BATHORY würdig ist, doch der morbiden Performance stehen auf "Summoned From Beyond" meist halbgare Songideen entgegen, bei denen sich schnell offenbart, dass die Band ihre grundsätzliche Entschlossenheit nicht aufs Songwwriting übertragen konnte. Und das lähmt die zehn Stücke ungemein.

Vor allem die hektischen Tempowechsel, die SACRILEGIOUS RITE in nahezu allen Tracks vornimmt, stoßen mir sauer auf. Die Musiker kosten ihre anständigen Groovees nicht aus, sie sind in Phasen der Beschleunigung irgendwie ziellos unterwegs, und wenn sich die Gelegenheit bietet, mal einen hymnischen Einwurf zu machen, scheitert sie ebenfalls schon im Ansatz, weil epische Klangmomente in den verrohten musikalischen Konsens nicht hineinpassen wollen.

Ausgerechnet auf der Zielgeraden kan sich SACRILEGIOUS RITE mal kurzfristig rehabilitieren und in 'Strigoica' auch kompositorische Fähigkeiten untermauern, die man von den Saarländern nicht mehr erwartet hätte. Doch die Gesamtausbeute auf "Summoned From Beyond" bleibt ganz klar unbefriedigend - und die Band deutlich hinter den Erwartungen zurück. Diese Platte ist allemal nur Durchschnitt.

Anspieltipp: Strigoica