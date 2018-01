Starkes Material,. mäßiger (Drum-)Sound

SACROCURSE mausert sich langsam aber sicher zum echten Hochkaräter im Black/Death-Underground. Die letzte 7" zeigte bereits den deutlichen Fortschritt seit dem Release von "Unholier Master" und auch der neue Silberling entpuppt sich über weite Strecken als echte Offenbarung im extremen Grenzbereich, die lediglich einen kleinen, aber leider nicht zu vernachlässigenden Schönheitsfehler mitbringt: den Drumsound. Die Mexikaner geben zwar einen Session-Schlagwerker an, doch wenn man das dumpfe Geballer in Nummern wie 'Jaws Of Hell' und 'Gnostic Holocaust' hört, kann man kaum glauben, dass hier wirklich eine Person aus Fleisch und Blut die Becken verprügelt. Und dieser Eindruck entwickelt sich zur Dauerschleife, der das bestialische Treiben viel zu oft in die Quere kommt.



Denn in Sachen Songwriting ist die Truppe aus Monterrey längst schlagfertig genug, um die alte Schule auf Top-Level zu bedienen. Die zehn Nummern von "Gnostic Holocaust" zertrümmern alles und jeden, gehen kaum Kompromisse ein (schon gar nicht, was das Tempo betrifft) und starten immer wieder das pure, extrem rohe Inferno, das den Bogen bis hin zu POSSESSED, DARK ANGEL und SODOM spannt, ohne dabei die schwarzen Wurzeln des SACROCURSE-Sounds irgendwie zu vernachlässigen. Die zehn Stücke sind ungeheuer aggressiv, sie fegen wie ein Sturm über die Hörerschaft hinweg und sie hinterlassen nichts als Schutt und Asche - und einen merkwürdigen Schlagzeug-Trümmerhaufen, der als einziger Stein des Anstoßes die Kritik befeuert. Musikalisch ist "Gnostic Holocaust" verdammt stark, die Produktion indes ist deutlich ausbaufähig und leider so markant hölzern, dass die Bewertung darunter leidet. Und dennoch: Black/Thrash-Extremisten mit Old-School-Hintergrund langen bitte zu!



Anspieltipps: Endless Khaoz, Triumphant Tribulation, Maze Of Serpents