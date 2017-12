Die Verrohung hat einen weiteren Namen

Nach dem ersten Durchlauf des neuen SACROSCUM-Albums war eigeentlich klar, dass die Scheibe mit ihrem eher durchschnittlichen Mix aus und Crust, Punk, Thrash und Black Metal relativ schnell in Vergessenheit geraten würde. Doch mit jeder weiteren Chance, die man dieser Scheibe gibt, steigert sich auch ganz automatisch die Begeisterung, die dieses eigenwillige Gemisch auslöst, bis man schließlich die Meinung vertreten kann, dass die bösen Herrschaften wirklich Großartiges geleistet haben.



Derlei Steigerungspotenzial ist für den extremen Bereich eigentlich ungewöhnlich, zumal SACROSCUM keine allzu komplexen Arrangements pflegt, sondern lieber mit roher Energie nach dem schnellen Effekt sucht. Doch was anfangs noch ein bisschen ziellos wirkt, entwickelt sich immer mehr zu einem Wust vernichtender Attacken, die mal mit DARKTHRONE-Eleganz, mal mit DESASTER-Entschlossenheit, gerne aber auch mit NIFELHEIM-Kultcharakter versehen wird, bevor Koryphäen wie CELTIC FROST und VENOM sich darum streiten, wer letztendlich den größeren Einfluss auf diese neun Songs gehabt haben mag. Doch ganz gleich zu welchem Ergebnis man bei dieser Gegenüberstellung kommt: Fakt ist, dass dieser dreckige Wutklumpen nach allen anfänglichen Bedenken über die meisten Zweifel erhaben ist, mit 'Autoerotic Thanatophilia' zwar auch einen kleinen Aussetzer hat, insgesamt aber eine angenehm rotzige Ode an die ganz alte Schule ist, deren schwarze Färbung ebenso gefällt wie ihre durchgängige Raubeinigkeit.



Glücklicherweise habe ich "Drugs & Death" nach erster Skepsis noch ein bisschen Zeit gegeben; ansonsten wäre dieses rohe Geschoss wahrscheinlich komplett unbeachtet und unbeeindruckt an mir vorbeigerauscht!



Anspieltipps: DCLXVI, Waste, Horrror & Degradation, Skin Canvas