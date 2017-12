Omas Märchenstunde, nur nicht so spannend.

Ei der Daus, SADAUK aus Schweden soll also klassische Metal-Sounds "in eine neue Dimension führen". Dann also mal rein ins Vergnügen.



"A New Dawn" ist natürlich ein Konzeptalbum und hat in seiner Gesamtheit fast schon den Charakter eines Fantasy-Metal-Hörspiels. Eh klar, dass thematisch alle Klischees zu diesem Thema inklusive Elfen und Drachen verbraten werden. Und zur weiblichen Stimme gibt es selbstverständlich den keifenden männlichen Gegenpart.



Nun, ich habe gegen all diese Dinge im Prinzip nichts, und einige Bands dieser Spielart zählen sogar zu meinen Lieblingen. Aber SADAUK kann mich mit seinen eher simpel anmutenden und leider oft abgedroschenen Kompositionen nicht so recht beeindrucken. SADAUK, das ist ein bisschen NIGHTWISH hier, ein Schuß MOONSPELL dort, versehen mit einer Prise Kuschel-Black-Metal und überzuckert mit den synthetischen Standard-Symphonic-Tuschen. Gut gespielt und produziert ist so etwas in Skandinavien ja immer, hier kann man SADAUK gar nichts vorwerfen. Und ich mag die Stimme von Therése Thomsson durchaus. Nur sollte man ihr mal ein paar geistreichere Melodien auf den Leib schneidern. So geht der angekündigte Schuß, dem angestaubten Traditions-Stahl einen neuen Schub zu verpassen, leider nach hinten los. Zumindest in meinem Ohr.