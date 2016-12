Räudig, räudiger, SADOKIST!

Wenn es um räudigen Black/Thrash geht, ist die finnische Szene wohl gerade mal wieder im echten Auftrieb. Einige Acts entdecken den Speed Metal neu, andere färben den Old-School-Sound mit pechschwarzen Elementen und orientieren sich gleichermaßen an DARK ANGEL und MARDUK. Letztgenannte Kombination entdeckt man schließlich auch auf dem immer noch aktuellen Werk von SADOKIST, welches bereits 2014 erstmals auf den Markt gebracht wurde. Zwei Jahre später folgt dem Tape nun eine hochwertige Vinyl-Edition, die den rauen Charme der Kassette zwar soundtechnisch immer noch auf den Plattenteller bringt, der Band aber sicherlich noch einmal ein größeres Forum bietet, als dies noch im Dezember 2014 der Fall war.



Die sieben Stücke sind schließlich auch genau jenes Futter, nachdem Fans gemeiner, dreckiger Thrash-Nummern immerzu der Sinn steht. Phasenweise fühlt man sich noch an die früheren Werke von DESASTER erinnert ("Tyrants Of The Netherworld" dürfte bei SADOKIST sicherlich schon einmal gedreht worden sein), an anderer Stelle liebäugelt man aber auch mit NIFELHEIM und Konsorten, gerade wenn das Tempo mal ein wenig reduziert wird. Doch egal mit welcher Geschwindigkeit die Finnen auch losrumpeln, das Resultat überzeugt alleine schon wegen seiner primitiven Inszenierung. Stücke wie 'Cult Fire' und das Highspeed-Geschoss 'Udar Ghul' zünden auf Anhieb, 'Dreaming Of War' und '...Forever' wiederum kommen spätestens im zweitn Durchlauf richtig in Fahrt und demonstrieren Purismus in seiner ganz abgespeckten Variante.



Dass die Band diesen Sound natürlich nicht neu erfindet, sollte allen klar sein. Aber SADOKIST ist in der eigenen Materie verlässlich und ziemlich motiviert, und genau diese Kombination verwandelt "The Saviour's Halo, Held By Legends" auch in einen Pflichtrelease für bekennende Black-Thrasher. Einziges Manko: Die Edition ist limitiert, insofern sollte man bereits jetzt vorbestellen!



Anspieltipps: Cult Fire, Dreaming Of War