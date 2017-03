Thank You For The Tragedy

Gesang der Glückseligkeit.

Ein glasklarer Sopran mit einer schier unendlichen Bandbreite an Emotionen – von operngleichem Pathos über romantischer Verklärtheit bis zu überschäumender Lebensfreude. SAELDES SANC, Gesang der Glückseligkeit, ist nicht nur der Künstlername unter dem die Sängerin Hannah Wagner debütiert und zugleich auch ein Versprechen an ihre Hörer.

Mit ihrer technisch versierten, kraftvollen Stimme, deren Timbre sich locker mit den Künsten renommierter Opern-Diven messen kann, führt sie auf ihrem Album "Thank You For The Tragedy" durch eine Klangwelt, die sich auf beschwingt-andächtige Art zwischen klassischen Stücken und traditionell mittelalterlichen Weisen bewegt. Elfenhaft ist die erste Assoziation, die mir in den Sinn kommt und tatsächlich weckt Hannahs filigrane, zarte Stimme Erinnerungen an das schöne Volk, wie es in der Fantasy-Literatur: In sich ruhend, blendend schön, zerbrechlich scheinend und zugleich doch von sanfter Stärke.

Besonders schön kommt dieses Gefühl für die Wirkung von SAELDES SANC in dem altdeutschen Lied 'Des Winter langiu Nâht' in Ausdruck – ein traumhaft-hypnotisches Stück, in dem Hannah auch über die schwierigen Passagen fast zu schweben scheint und der alten Weise etwas Sehnsüchtiges, Mystisches verleiht.

Doch nicht nur Fundstücke finden sich auf "Thank You For The Tragedy" – selbst kompositorisch tätig geworden ist die Interpretin etwa auf dem Schlusspunkt des Albums, 'The Pursuit Of Felicity'. Ein sehr ruhiges Stück, welches den Spagat zwischen Klassik und Mittelalter noch ein letztes Mal in den ruhigen Percussions-Elementen und der würdevollen Gesangsdarbietung vereint und mich sanft aus dem Erlebnis SAELDES SANC herausgeleitet.

Freunden des Medieval Electro wird die schöne Stimme der Sängerin jedoch ohnehin nicht vollkommen fremd sein: So wirkte Hannah bereits bei dem Projekt HELIUM VOLA mit, für das sich DEINE LAKAIEN-Altmeister Ernst Horn verantwortlich zeigte. Dieser unterstützte seinen Schützling auch bei den ersten eigenen Gehversuchen mit SAELDES SANC und schaffte mit seiner pianistischen Begleitung den Rahmen, damit Hannah sich gesanglich auf den Tracks von "Thank You For The Tragedy" derart frei entfalten konnte. Eine Zusammenarbeit, die hoffentlich auch in Zukunft weiter derartig köstliche Früchte tragen wird!