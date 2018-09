Ein Sammlerstück für Liebhaber

SAFE-mastermind Dharmavit Das hat sein Bandprojekt mehr als ein Jahrzehnt lang lediglich als gelegentlichen Zeitvertreib betrachtet, bei dem er seine musikalischen Visionen kompositorisch umsetzen konnte. Erst 2014 entschied er sich, das ganze professioneller zu betreiben und aquirierte rund um seine Wahlheimat, den Schwarzwald, eine bandtaugliche Konstellation, mit der man künftig noch von sich reden machen möchte.



Da ein kompletter Longplayer derzeit aber nicht in Sicht ist, hat man eine kurze Bestandsaufnahme der laufenden Tätigkeiten gemacht und für einen streng limitierten 7"-Release drei neue Tracks aufgenommen, in der sich die Band anno 2018 am besten repräsentiert fühlt. Auf "Stay Strong" gibt es allerdings weitestgehend gewohnten Stoff. SAFE ist im Kern zwar eine Hardcore-Combo, verschiebt die Prioritäten hier aber deutlich Richtung Punk Rock und holt erst in

'New And True', dem finalen Song dieser auf lediglich 300 Einheiten beschränkten PLatte, noch einmal die Keule heraus. Zuvor gibt es anständigen, mit einigen Gangshouts veredelten, melodischen Punk mit guten Hooklines und klassischen Trademarks - nichts Originelles, aber allemal gutes Material.



Dennoch wünscht man sich für die nahe Zukunfft bevorzugt wieder eine Full-Length, auf der die Stärken dieser Band noch breiter ausgetreten werden können. "Stay Strong" ist ein unterhaltsames Sammlerstück, befriedigt aber nur einen Teil der Lust, den diese 3-Track-EP geweckt hat. Also Mr. Das, legen sie los!